Mostra storica sui Carabinieri al Palazzo della Regione di Trieste

TRIESTE – È stata inaugurata nei locali della sala Adriano Biasutti, al piano terra del Palazzo della Presidenza della Regione Friuli-Venezia Giulia, una mostra dedicata all’Arma dei Carabinieri. L’iniziativa, organizzata in occasione del 211° anniversario della fondazione dell’Arma, rappresenta un viaggio nella storia attraverso documenti, cimeli e uniformi storiche, testimoniando il lungo e profondo legame tra la Benemerita e il territorio.

Fedriga: “Un grande onore per la Regione”

Nel corso della cerimonia di apertura, il governatore Massimiliano Fedriga ha espresso con convinzione la gratitudine dell’amministrazione regionale nei confronti dell’Arma:

“Per la Regione è un grande onore ospitare una mostra di altissimo valore come questa. Un’iniziativa che rinnova un’alleanza istituzionale fondamentale per dare risposte concrete ai cittadini”.

Fedriga ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra le diverse articolazioni dello Stato, che, nel rispetto delle reciproche competenze, devono perseguire una visione unitaria, unico modo per raggiungere risultati concreti e condivisi.

Un’alleanza per lo sviluppo e la sicurezza

Il presidente della Regione ha inoltre voluto ringraziare l’Arma per l’impegno costante nella tutela della sicurezza, sottolineando come essa sia condizione essenziale per lo sviluppo economico:

“Dove c’è insicurezza, mancano gli investimenti e le opportunità di lavoro. La sicurezza è un prerequisito imprescindibile per attrarre imprenditori e generare crescita”.

Fedriga ha ribadito che la Regione Friuli-Venezia Giulia continuerà a collaborare con l’Arma, richiamando una comunità di intenti che ha già portato al raggiungimento di obiettivi significativi in passato. “Questa Amministrazione sarà sempre disponibile a lavorare al fianco dei Carabinieri”.

Presenze istituzionali alla cerimonia

All’inaugurazione erano presenti, oltre al generale di brigata Gabriele Vitagliano, comandante della Legione Carabinieri Friuli-Venezia Giulia, anche gli assessori regionali Pierpaolo Roberti (Autonomie locali) e Fabio Scoccimarro (Difesa dell’ambiente), a testimonianza della centralità dell’evento nel panorama istituzionale regionale.

Informazioni utili sulla mostra

La mostra è aperta al pubblico fino a venerdì 6 giugno, con ingresso libero da Riva del Mandracchio. Si tratta di un’occasione unica per scoprire la storia e i valori dell’Arma dei Carabinieri, una delle istituzioni più amate dagli italiani.

