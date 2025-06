In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, l’Arpa Friuli-Venezia Giulia ha diffuso importanti aggiornamenti sullo stato dell’ambiente regionale. I dati mostrano un quadro incoraggiante, con progressi significativi ma anche nuove sfide legate al cambiamento climatico.

Temperature atmosferiche e marine in aumento

Come sottolineato dall’assessore regionale Fabio Scoccimarro, il dato che desta maggior preoccupazione è l’aumento costante delle temperature atmosferiche e marine, arrivate nel 2024 a una media annuale di 14,8 °C. Questo incremento sottolinea l’urgenza di adattamenti concreti soprattutto in relazione alla gestione idrica, dato il nuovo regime delle precipitazioni caratterizzato da periodi più umidi in inverno e autunno e più siccitosi in estate.

Qualità dell’aria: dati in miglioramento

Tuttavia, la situazione ambientale mostra anche notevoli miglioramenti, specialmente nella qualità dell’aria. I valori medi annui del PM10 sono diminuiti a circa 20 microgrammi/m³, in anticipo rispetto all’obiettivo vincolante previsto per il 2030. Questo risultato riflette l’efficacia delle strategie regionali implementate nel settore dei trasporti e nell’industria.

Riduzione dei nitrati nelle acque di falda

Ulteriori progressi si evidenziano nelle acque di falda, dove è stata registrata una progressiva riduzione della concentrazione di nitrati. Anche il livello di acidità delle precipitazioni è tornato a valori equilibrati dopo un periodo problematico, segnale evidente della crescente resilienza dell’ecosistema regionale.

Campi elettromagnetici e monitoraggio

Nonostante gli aggiornamenti normativi sui limiti relativi ai campi elettromagnetici, nel 2024 non sono stati rilevati incrementi significativi. L’Arpa FVG ha condotto nell’ultimo anno ben 844 sopralluoghi ambientali e 261 ispezioni presso impianti produttivi, garantendo un rigoroso controllo e rispetto delle normative.

Nuovi piani regionali per il futuro

I dati raccolti costituiscono la base delle nuove strategie regionali, in particolare il Piano Energetico Regionale e il prossimo Piano Regionale di Mitigazione e Adattamento ai Cambiamenti Climatici. Questi strumenti saranno sviluppati attraverso un approccio partecipativo, integrando obiettivi ambientali con sviluppo economico e benessere sociale, come indicato dalla legge quadro FVGreen.

Il messaggio della giornata

L’assessore Scoccimarro sottolinea l’importanza della continuità e della coerenza nelle azioni ambientali: «Abbiamo ancora molta strada da percorrere, ma ogni sforzo conta». L’obiettivo del Friuli-Venezia Giulia resta quello di posizionarsi in prima linea nella lotta al cambiamento climatico, promuovendo politiche inclusive e pragmatiche.

