Celebrati a Trieste i 211 anni dell’Arma dei Carabinieri

Si è svolta a Trieste la cerimonia celebrativa per i 211 anni della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, alla presenza del governatore del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e di numerose autorità istituzionali regionali, tra cui il vicegovernatore Mario Anzil e gli assessori regionali Pierpaolo Roberti, Sebastiano Callari e Fabio Scoccimarro. L’evento ha coinvolto rappresentanti delle Forze armate, dell’ordine e associazioni combattentistiche e d’Arma.

Sicurezza e sviluppo economico: binomio imprescindibile

Durante la cerimonia, il governatore Fedriga ha sottolineato il ruolo cruciale svolto quotidianamente dai Carabinieri per garantire sicurezza e assistenza ai cittadini. “Ai Carabinieri spetta la riconoscenza della nostra intera comunità – ha dichiarato Fedriga – perché il loro impegno è fondamentale non solo per la tranquillità dei cittadini ma anche per favorire la crescita e lo sviluppo economico del territorio”.

Riconoscimenti ai Carabinieri distintisi in servizio

Nel corso dell’evento, sono stati consegnati riconoscimenti ad alcuni Carabinieri che si sono distinti per il loro impegno in servizio. Un gesto simbolico che testimonia la gratitudine della Regione nei confronti di chi opera con dedizione e senso del dovere per garantire sicurezza e ordine.

Fedriga: “Senza sicurezza non c’è sviluppo”

Il governatore ha ricordato anche l’importanza della sicurezza per attrarre investimenti, citando un recente studio del quotidiano “Il Sole 24 Ore”, che indica il Friuli-Venezia Giulia come la regione italiana più attrattiva per gli investimenti. “Questo successo – ha aggiunto Fedriga – è frutto di un lavoro corale e dell’indispensabile presenza dei Carabinieri”.

La partecipazione degli studenti triestini

Alla cerimonia hanno preso parte anche numerosi studenti delle scuole triestine, premiati per gli elaborati sul tema “Trieste e i suoi Carabinieri”, segno evidente dell’importanza educativa e civica riconosciuta all’Arma.

Un impegno costante per il territorio

In conclusione, il governatore ha espresso il suo personale ringraziamento ai Carabinieri, ribadendo che “il Friuli-Venezia Giulia è fiero delle donne e degli uomini che ogni giorno indossano l’uniforme con orgoglio, sapendo che la Regione è sempre al loro fianco”.

