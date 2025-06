Inseguimento a Pordenone: 27enne fugge e si schianta a Porcia

Notte movimentata quella tra martedì 3 e mercoledì 4 giugno a Pordenone, dove si è verificato un folle inseguimento che ha tenuto impegnate le forze dell’ordine per diversi chilometri. Tutto ha avuto inizio durante un normale controllo di polizia in via Interna.

L’alt ignorato e la fuga a tutta velocità

Intorno alle 3 di notte, durante le consuete attività di presidio del territorio, gli agenti hanno intimato l’alt ad un’auto in transito, una Seat condotta da un 27enne di origine camerunense, residente a Treviso. L’uomo, invece di fermarsi, ha ignorato il segnale di stop e ha premuto sull’acceleratore, dando il via a un inseguimento ad alta velocità.

La corsa prosegue fino a Porcia

Il tentativo di fuga si è protratto per diversi chilometri, attraversando le strade della provincia fino ad arrivare a Porcia. Durante l’inseguimento, che ha coinvolto più pattuglie, non ci sono stati contatti tra la volante della polizia e il veicolo del fuggitivo, come riportato anche dal Messaggero Veneto.

Lo schianto contro un muro

La folle corsa si è conclusa bruscamente quando il conducente, perdendo il controllo del mezzo, si è schiantato contro un muro in via Roma a Porcia. Fortunatamente, nessun agente è rimasto ferito durante l’intero episodio. Il 27enne è stato prontamente soccorso e trasportato al pronto soccorso di Pordenone per le cure del caso.

Le condizioni del conducente e le conseguenze legali

Il giovane ha riportato diverse lesioni, con una prognosi di 40 giorni per la completa guarigione. Al termine delle prime cure e degli accertamenti medici, il ragazzo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, un reato che potrebbe avere serie conseguenze penali.

Le indagini in corso

Al momento non sono ancora chiare le motivazioni che hanno spinto l’uomo a fuggire dal posto di blocco. I carabinieri, intervenuti successivamente sul posto, hanno effettuato tutti i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Un episodio che poteva finire peggio

Nonostante la spettacolarità dell’inseguimento e la pericolosità della manovra finale, l’episodio si è concluso senza vittime. La prontezza e la professionalità degli agenti di polizia hanno permesso di contenere i rischi, evitando che la situazione degenerasse ulteriormente.

