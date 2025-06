Trieste, 799mila euro per la manutenzione di tre impianti sportivi

Il Comune di Trieste ha ottenuto finanziamenti regionali per quasi 800 mila euro destinati alla manutenzione straordinaria di tre impianti sportivi periferici. L’annuncio è stato dato durante una conferenza stampa dall’Assessore alle Politiche del Patrimonio Immobiliare e dello Sport, Elisa Lodi, affiancata dal Dirigente ad interim del Servizio di Edilizia Scolastica e Sportiva, Sergio Bernetti, alla presenza del Consigliere regionale Claudio Giacomelli.

Il bando regionale per incentivare la rigenerazione urbana

Il contributo arriva nell’ambito del bando previsto dalla Legge regionale 13/2024 (Legge di Stabilità 2025), che punta a incentivare la rigenerazione urbana e promuovere l’inclusione sociale attraverso il recupero di impianti sportivi situati al di fuori del centro storico. Trieste ha partecipato presentando tre progetti: l’impianto sportivo della scuola Biagio Marin, il Campo Cologna e il Campo San Luigi.

I dettagli dei contributi concessi

Il contributo complessivo concesso al Comune di Trieste ammonta a 799.594,49 euro su una spesa ammissibile totale di 1.196.000 euro. La quota di cofinanziamento regionale copre il 66,86% della spesa, mentre il Comune si farà carico del restante importo con fondi propri.

Gli interventi previsti nei tre impianti sportivi

Scuola Biagio Marin di Servola

L’impianto sportivo della scuola Biagio Marin, in via Marco Praga, riceverà 490.000 euro. Saranno riqualificati:

Campi di pallavolo e pallacanestro

Pista di atletica leggera (corsa piana e a ostacoli)

Pedane per il salto in lungo e triplo

Spogliatoi

«Un impianto esterno potenzialmente bellissimo che, grazie a questi fondi, potrà finalmente essere valorizzato», ha sottolineato l’assessore Lodi.

Campo Cologna “G. Draghicchio”

Per il Campo di Cologna, in via Amendola, il contributo ammonta a 213.000 euro. Gli interventi principali prevedono:

Rifacimento dei tre campi da tennis

Sostituzione della pavimentazione sportiva e delle tele di giro

Rimozione e smaltimento della superficie usurata

Realizzazione di nuove aperture laterali scorrevoli

Lodi ha evidenziato come i campi siano molto utilizzati durante tutta la giornata, sottolineando la necessità di questi interventi.

Campo San Luigi

Infine, il Campo San Luigi in via Felluga riceverà 493.000 euro. L’intervento riguarderà:

Rifacimento del campo da calcio a 7 in erba artificiale

Rifacimento del sottofondo e delle canalette

Sostituzione del vecchio manto con uno più moderno e performante

Sostituzione delle porte da calcio

Si tratta di un impianto molto frequentato, ormai giunto “a fine corsa”, che potrà così tornare ad essere pienamente fruibile.

Un progetto nato dalla collaborazione istituzionale

Il Consigliere regionale Claudio Giacomelli ha ricordato l’importanza dell’emendamento da lui presentato e approvato all’unanimità, nato all’interno dell’iniziativa “Quartieri al centro” lanciata nel 2023. «L’obiettivo è portare attenzione ai rioni e favorire l’inclusione sociale attraverso il recupero degli impianti sportivi di periferia, soprattutto per i giovani», ha dichiarato.

I prossimi passi

Conclusa la fase di assegnazione dei contributi, partirà ora la progettazione esecutiva degli interventi, che potranno essere avviati in tempi paralleli, come riferito dai tecnici comunali.

