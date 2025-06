Cupra Fip Tour: il grande padel torna a Cordenons

L’Eurosporting Cordenons si conferma ancora una volta tempio dello sport internazionale. Da mercoledì 11 a domenica 15 giugno, il centro ospiterà la quinta edizione del torneo Fip Bronze di padel, inserito nel prestigioso circuito “Cupra Fip Tour”. Un evento che vedrà sfidarsi atleti provenienti da tutto il mondo con un montepremi complessivo di 10.000 euro.

La presentazione ufficiale del torneo

Giovedì 5 giugno si è svolta la presentazione ufficiale dell’evento alla presenza di numerose autorità politiche e sportive. Tra gli intervenuti, Lucas Campiutti, direttore del torneo e maestro di padel, e Serena Raffin, responsabile eventi dell’Eurosporting. Presenti anche il consigliere regionale Lucia Buna, il presidente Fitp FVG Antonio De Benedittis, il delegato Coni di Pordenone Dorino De Crignis e la presidente dell’Associazione Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia Marinella Ambrosio. Un parterre d’eccezione che testimonia l’importanza dell’evento per il territorio.

Un tabellone maschile ricco di talenti

Saranno 70 le coppie complessivamente in gara, suddivise in 46 nel torneo maschile e 22 in quello femminile. Nel tabellone maschile spicca la presenza della coppia britannico-spagnola formata da Cristian Medina Murphy e Alberto Garcia Jimenez, rispettivamente numero 103 e 122 del ranking mondiale. Da tenere d’occhio anche Miguel Gonzales, vincitore dell’edizione 2023, che quest’anno sarà affiancato da Adrian Marques. Grande curiosità per il giovane talento sedicenne Manuel Castaño, in coppia con Alejandro Jerez Carner.

L’Italia sarà rappresentata da Daniele Cattaneo (numero 170 al mondo) e Pier Giulio Farabbi (219), che giocheranno rispettivamente con Santino Giuliani e Lucas Danuzzo. Una presenza azzurra che punta a sorprendere.

Il tabellone femminile: spettacolo assicurato

Anche il torneo femminile promette grande spettacolo con atlete di altissimo livello. Su tutte, spiccano le presenze di Jessica Castello (numero 13 al mondo) e Lorena Rufo Ortiz (numero 23). Tra le favorite anche la coppia composta dall’azzurra Caterina Maria Baldi, vincitrice del Fip Rise Cordenons 2023, e dalla britannica Aimee Gibson.

Particolarmente attesa anche Rosalie Van Der Hoek, ex tennista olandese già numero 83 al mondo in doppio WTA e vincitrice di 30 tornei ITF. A rappresentare con orgoglio il Friuli Venezia Giulia ci sarà Letizia Dell’Agnese, nata a Pordenone e cresciuta sportivamente proprio all’Eurosporting, che scenderà in campo in coppia con Camilla Ronchini.

Il calendario delle sfide e la diretta streaming

Il torneo prenderà il via con le qualificazioni l’11 e il 12 giugno, per poi proseguire con il tabellone principale. Da sabato 14 giugno inizieranno gli ottavi di finale, che saranno trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Internazionale Padel. La manifestazione si concluderà domenica 15 con le attese finali che incoroneranno i vincitori maschili e femminili dell’edizione 2025.

Un appuntamento imperdibile che conferma il ruolo centrale di Cordenons nel panorama internazionale del padel.

