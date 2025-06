Lavori pista ciclabile Tolmezzo-Amaro: conclusione nel 2027

L’annuncio è stato dato durante un incontro ufficiale a cui hanno preso parte l’assessore regionale alle finanze Barbara Zilli, il presidente e la vicepresidente del Carnia Industrial Park, Gabriele Bano e Laura Zanella, nonché i sindaci di Amaro (Mainardis), Tolmezzo (Vicentini) e Villa Santina (Giatti). Presenti anche il vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Mazzolini e il consigliere regionale Manuele Ferrari.

I dettagli dei lavori

Il progetto sarà suddiviso in due lotti. Il primo lotto, già finanziato, prevede il completamento del tratto che dalla rotonda di via Illegio a Tolmezzo arriva fino al “Rio Confin“, nei pressi dell’ex polveriera di Pissebus, per un totale di 2,5 chilometri. Il secondo lotto si estenderà invece per ulteriori 6,5 chilometri, arrivando fino all’imbocco del ponte ferroviario sul Fella, in comune di Amaro.

Il tracciato seguirà il sedime della ferrovia dismessa, con interventi di risanamento e messa in sicurezza di 38 infrastrutture esistenti tra sottopassi, ponti e gallerie. Verranno mantenute, ove possibile, le caratteristiche originarie delle strutture. Inoltre, lungo il percorso saranno installati totem informativi che illustreranno la storia della ferrovia e le ricchezze del territorio.

La conclusione dei lavori per il primo lotto è fissata per gennaio 2026. A quel punto inizieranno i lavori del secondo lotto, la cui ultimazione è prevista per la primavera del 2027.

Le dichiarazioni dei protagonisti

“Grazie agli interventi che saranno realizzati, i lavoratori del Carnia Industrial Park potranno raggiungere il luogo di lavoro in bici, in sicurezza e attraversando luoghi di spettacolare bellezza,” ha dichiarato l’assessore Barbara Zilli. L’opera risponde infatti sia alle esigenze di mobilità sostenibile sia a quelle di sviluppo turistico del territorio.

Il presidente Gabriele Bano ha sottolineato come la ciclovia rappresenti un’opportunità anche per i pendolari: “Favorisce la mobilità casa-lavoro e valorizza l’offerta turistica”. I sindaci Vicentini e Mainardis hanno ringraziato gli assessori regionali per la tempestività e l’efficacia con cui sono state gestite le pratiche burocratiche.

La vicepresidente del Carnia Industrial Park, Laura Zanella, ha ricordato il lungo iter amministrativo che ha portato a questo traguardo, definendolo un “percorso tortuoso ma finalmente giunto a compimento“.

Un’opera strategica per il territorio

La realizzazione della pista ciclabile Tolmezzo-Amaro-Alpe Adria rappresenta un investimento strategico per la Carnia, capace di coniugare sviluppo economico, sostenibilità ambientale e promozione turistica. Un progetto che mira a rafforzare il legame tra lavoro, territorio e qualità della vita.

