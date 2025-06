Rissa a San Daniele per un bicchiere negato: tre denunciati

Serata movimentata quella del 2 giugno a San Daniele, in piazza Vittorio Emanuele, dove un normale turno di lavoro in un locale si è trasformato in un episodio di violenza. Un cittadino albanese, classe 1986, in evidente stato di ubriachezza, ha iniziato a chiedere insistentemente un’ulteriore consumazione al gestore dell’esercizio pubblico. Quest’ultimo, valutando lo stato alterato del cliente, si è rifiutato di servirgli ancora alcolici.

L’uomo, abituale frequentatore del locale e già conosciuto per comportamenti problematici simili, ha sostenuto di aver pagato una consumazione tramite un altro dipendente. Da qui è nato un acceso alterco con il titolare dell’attività.

Il primo intervento a difesa dell’esercente

A tentare di sedare la lite e prendere le difese dell’esercente è intervenuto un cittadino venezuelano del 1962, anch’egli residente nel comune. L’albanese, dopo un primo momento di tensione, si è allontanato dal locale. Purtroppo, il suo allontanamento è stato solo temporaneo: poco dopo è tornato sul posto con un coltello da cucina in mano, aumentando drammaticamente la pericolosità della situazione.

L’arrivo di un terzo coinvolto e la rissa

A quel punto, a supporto del venezuelano è intervenuto un amico senegalese, classe 1997, residente a Trieste. In due, sono riusciti a bloccare e mettere in fuga l’albanese armato. Prima dell’arrivo dei carabinieri, il soggetto ha gettato il coltello all’interno di un tombino, nel tentativo di disfarsi dell’arma incriminante.

L’intervento dei carabinieri e le denunce

Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri della stazione di San Daniele, allertati dal personale del locale. A seguito delle indagini condotte dalle forze dell’ordine, tutti e tre i soggetti coinvolti sono stati denunciati e deferiti in stato di libertà con l’accusa di rissa. Per l’uomo di nazionalità albanese è scattata anche la contestazione del porto abusivo di oggetti atti ad offendere, per via del coltello da cucina utilizzato durante l’aggressione.

Un episodio che riapre il dibattito sulla sicurezza nei locali

L’episodio ha inevitabilmente sollevato preoccupazione tra i residenti e gli esercenti della zona. I gestori di attività pubbliche si trovano spesso ad affrontare situazioni difficili legate all’abuso di alcolici da parte dei clienti, soprattutto nelle ore serali. In questo caso il sangue freddo dell’esercente e l’intervento di alcuni presenti hanno evitato che la vicenda avesse conseguenze più gravi

