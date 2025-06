Trieste: Artistica ’81 festeggia i 15 anni in serie A1 con il saggio finale n. 44

Oltre 400 ginnasti e ginnaste, dai più piccoli ai più grandi, si sono esibiti al PalaTrieste in occasione del 44° saggio finale dell’Artistica ’81. Una grande festa dello sport che ha celebrato una delle realtà più prestigiose della ginnastica artistica italiana, orgoglio del Friuli-Venezia Giulia.

Fedriga: “Un esempio virtuoso per tutto il territorio”

Il governatore Massimiliano Fedriga ha presenziato all’evento, esprimendo apprezzamento per la società, che da ben 25 anni milita nella massima serie A1 italiana. “Artistica ’81 onora il Friuli-Venezia Giulia in tutta Italia – ha sottolineato Fedriga –. Non si tratta solo di formare atleti di talento, ma di insegnare ai giovani valori fondamentali come la disciplina, l’impegno e il sacrificio. Siamo fieri di avere una realtà di così alto profilo nella nostra regione”.

Le autorità presenti

Assieme al presidente della Regione, erano presenti anche l’assessore regionale Pierpaolo Roberti, il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza e la vicesindaco Serena Tonel. A fare gli onori di casa, il presidente dell’Artistica ’81 Fulvio Bronzi, al timone della società fin dalla sua fondazione.

Successi agonistici e grande partecipazione

Durante la serata, le spettacolari performance si sono alternate alle premiazioni delle squadre e degli atleti che si sono distinti durante l’anno. Particolarmente omaggiata la squadra femminile agonistica, pronta a disputare per il ventiseiesimo anno consecutivo il campionato di serie A1, dopo aver concluso brillantemente la stagione 2024/2025 al settimo posto.

Un evento dunque che non solo ha rappresentato un momento di spettacolo e aggregazione, ma che ha sottolineato ancora una volta la forza educativa e sociale della ginnastica artistica e l’importanza di Artistica ’81 come ambasciatrice del Friuli-Venezia Giulia nel panorama nazionale.

