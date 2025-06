La dieta mediterranea, dichiarata dall’UNESCO patrimonio culturale immateriale, trova una sua autentica espressione anche in Friuli-Venezia Giulia. Il territorio regionale, infatti, grazie alla sua ricchezza gastronomica, agricola e culturale, diventa protagonista di un progetto unico che mette insieme salute, sostenibilità e tradizioni.

Presentazione ufficiale a Udine

Sabato 7 giugno a Udine è stato presentato il volume “La dieta mediterranea in Friuli-Venezia Giulia. Saggi e Percorsi“, curato dai professori Ugo Falcone ed Edo D’Agaro per la casa editrice “L’orto della Cultura“. L’evento ha visto la partecipazione del vicegovernatore del Friuli-Venezia Giulia con delega alla Cultura, Mario Anzil, che ha ribadito il sostegno della Regione a questo importante progetto culturale e scientifico.

Un progetto tra arte, storia e gastronomia

Il volume rappresenta il culmine di un’iniziativa realizzata dal Club per l’UNESCO di Udine, sostenuta dalla Regione tramite un bando dedicato alla divulgazione scientifica. L’opera offre una fusione innovativa tra cultura umanistica e scientifica, includendo dipinti realizzati da artisti locali che illustrano i prodotti tipici della dieta mediterranea. Di particolare rilievo, un’opera inedita del celebre artista Giorgio Celiberti, scelta come copertina del libro.

Viticoltura e olivicoltura: storia e cultura

La pubblicazione non si limita a celebrare la gastronomia, ma approfondisce anche la storia agricola della regione attraverso articoli ricchi di fonti archivistiche e bibliografiche dedicate alla viticoltura e all’olivicoltura. Questi saggi evidenziano il valore della biodiversità locale e l’importanza di una coltivazione sostenibile.

Alimentazione, salute e prevenzione

Un elemento centrale del progetto è la promozione della cultura alimentare come strumento essenziale di educazione alla salute e alla prevenzione. Il Friuli-Venezia Giulia si afferma così come un territorio dove i saperi e sapori tradizionali diventano risorse per migliorare la qualità della vita.

Ricchezze da tutelare e tramandare

Mario Anzil ha sottolineato durante la presentazione quanto sia fondamentale riconoscere e valorizzare queste tradizioni locali, spesso legate a radici contadine e familiari, che rappresentano un patrimonio prezioso da custodire e tramandare alle future generazioni.

