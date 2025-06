Malore improvviso, addio all’agente Polfer Massimo Sanna

Un controllo di routine si è trasformato improvvisamente in tragedia a Tarvisio. Massimo Sanna, 53enne agente della Polizia Ferroviaria, è stato colpito da un malore mentre era in servizio di vigilanza a bordo di un treno presso la stazione di Tarvisio Boscoverde lo scorso 2 giugno. Nonostante il tempestivo intervento dei colleghi e dei soccorsi, Sanna non ha più ripreso conoscenza.

Il dramma improvviso durante il servizio

Sanna stava svolgendo il suo lavoro come di consueto, quando improvvisamente ha mostrato segni di malessere. I colleghi, preoccupati, hanno subito chiamato i soccorsi. Sul posto sono giunti rapidamente un’ambulanza e l’elisoccorso, che hanno trasportato l’agente all’ospedale di Tolmezzo. Purtroppo, ogni sforzo del personale medico si è rivelato vano: poco dopo il suo arrivo, il cuore di Massimo Sanna ha cessato di battere.

Un poliziotto esperto e stimato

Massimo Sanna era un agente con una carriera trentennale nella Polizia di Stato, entrato giovanissimo nel 1991. Aveva prestato servizio in diverse città importanti, come Reggio Calabria e Palermo, prima di specializzarsi come sommozzatore nel Nucleo OSSP del prestigioso Comsubin di La Spezia. In questa veste aveva partecipato ad operazioni molto delicate e impegnative, come il recupero della Costa Concordia e gli interventi durante le alluvioni in Emilia Romagna.

Il suo contributo non si limitava all’operatività tecnica: Massimo era noto anche per essere un punto di riferimento umano, capace di offrire ai colleghi più giovani consigli e incoraggiamenti preziosi.

Un nuovo capitolo di vita in Friuli

Nel maggio 2024, Massimo aveva deciso di cambiare radicalmente vita per motivi sentimentali. Dopo aver sposato Arianna, era arrivato a Tarvisio all’inizio di quest’anno, avviando un nuovo percorso professionale nella Polfer locale. Un nuovo inizio tragicamente interrotto.

L’ultimo saluto

La comunità di Tarvisio si prepara ora a dare l’ultimo saluto a Massimo Sanna. I funerali si terranno martedì alle 14.30 nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo Apostoli di Tarvisio, partendo dalla camera mortuaria dell’ospedale di Tolmezzo. La recita del rosario è prevista per lunedì 9 giugno alle 18.30. Dopo la cerimonia religiosa, seguirà la cremazione.

Massimo lascia nel dolore non solo la moglie Arianna, ma anche tre figli da una precedente relazione e una sorella, che ora devono affrontare il peso di una perdita così improvvisa e dolorosa.

