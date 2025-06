Nordic Walking Festival a Trieste: 500 partecipanti attesi da tutta Europa

Dal 13 al 15 giugno, Trieste diventa capitale europea del Nordic walking, ospitando il Festival internazionale dedicato a questa disciplina sportiva in rapida espansione. L’evento, organizzato da Trieste atletica e dalla Scuola italiana di Nordic walking, gode del sostegno della Regione Friuli-Venezia Giulia attraverso il marchio “Io sono Friuli Venezia Giulia”.

Una disciplina inclusiva e in crescita

Durante la presentazione, l’assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, ha elogiato l’iniziativa sottolineando l’importanza di portare eventi sportivi di prestigio sul territorio. “Parliamo di una pratica relativamente nuova, nata come allenamento per lo sci di fondo ma ormai trasformatasi in una disciplina autonoma”, ha spiegato Roberti. Il Nordic walking è infatti noto per la sua capacità di coniugare benessere fisico e accessibilità, essendo adatto a tutte le fasce di età e rispettoso delle articolazioni.

Un festival che valorizza il territorio

Gli oltre 500 partecipanti provenienti da tutta Europa avranno l’opportunità non solo di praticare questa sana attività fisica, ma anche di esplorare alcune delle località più affascinanti di Trieste e del Carso. Dal Villaggio festival, allestito in città, partiranno infatti le camminate dirette verso la Grotta gigante, la Rocca di Monrupino e la famosa strada Napoleonica.

Eventi collaterali e formazione

Tra gli eventi collaterali più significativi del festival spicca l’“aperitivo silenzioso”, organizzato in collaborazione con l’Ente nazionale sordi, un momento che evidenzia l’approccio inclusivo di Trieste atletica verso lo sport. Inoltre, spazio significativo sarà riservato alla formazione tecnica, con seminari e workshop coordinati dalla scuola triestina, unica certificata in Friuli-Venezia Giulia.

Un successo atteso

L’evento promette di consolidare Trieste come punto di riferimento internazionale per il Nordic walking, disciplina sempre più amata anche per il suo legame con la natura e la valorizzazione dei territori locali.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook