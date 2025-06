La Protezione civile del FVG punta sui droni per emergenze più rapide e sicure

I droni stanno diventando strumenti fondamentali per la Protezione civile del Friuli-Venezia Giulia, che punta a migliorare la capacità di intervento nelle situazioni di emergenza grazie a tecnologie avanzate. A ribadirlo è stato l’assessore regionale Riccardo Riccardi, presente all’addestramento formativo dedicato ai volontari piloti di droni tenutosi a Palmanova l’8 giugno.

Formazione specifica per i volontari

Il corso, articolato in 7 moduli per un totale di 60 ore, ha coinvolto 42 volontari provenienti da 20 Comuni regionali. La formazione, che comprende anche l’acquisizione delle autorizzazioni ENAC, abilita i partecipanti all’uso professionale dei droni per rilievi fotogrammetrici, ispezioni, mappature e monitoraggi in contesti sia ordinari che emergenziali.

Droni: un vantaggio strategico in emergenza

“Conoscere a distanza il teatro dell’emergenza consente interventi più efficaci e mirati“, ha sottolineato Riccardi. Questi dispositivi permettono infatti la raccolta tempestiva di informazioni cruciali, determinanti per coordinare operazioni complesse e migliorare la sicurezza degli interventi.

Innovazione continua per una Protezione civile efficace

La formazione sui droni rientra in una più ampia strategia della Regione che punta sull’innovazione tecnologica per rendere ancora più performante la Protezione civile. Nel prossimo futuro, infatti, verranno distribuiti ben 47 nuovi droni ai Gruppi comunali, consolidando ulteriormente le competenze tecniche e la capacità operativa dell’intero sistema regionale.

Impegno costante della Regione

“La Protezione civile regionale è una macchina efficiente e apprezzata dai cittadini“, ha aggiunto Riccardi, ricordando l’importanza di continuare a investire in strumenti innovativi che possano assicurare interventi sempre più rapidi, mirati ed efficaci in Friuli-Venezia Giulia.

