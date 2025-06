A Lignano splende Katia Aere: record mondiale e sei titoli italiani

Un’edizione indimenticabile quella appena conclusa a Lignano Sabbiadoro per i campionati italiani assoluti di nuoto pinnato. Dal 6 all’11 giugno, il Villaggio Sportivo Bella Italia è stato teatro di emozioni forti e prestazioni straordinarie, su tutte quella della campionessa Katia Aere di Spilimbergo, atleta paralimpica che gareggia per l’ASD Pinna Sub San Vito.

Katia Aere regina indiscussa della vasca

Katia ha fermato il cronometro nei 400 metri pinne – classe 3, fissando il nuovo record mondiale paralimpico CMAS con un impressionante tempo di 5’22”61. Un primato che rappresenta per l’atleta friulana il coronamento di una settimana perfetta, segnata dalla conquista di ben sei titoli italiani e quattro record mondiali. “Questo record è la ciliegina sulla torta, mi ha dato sensazioni incredibili”, ha dichiarato una raggiante Aere.

Una manifestazione all’insegna dell’inclusione

La manifestazione ha visto protagonisti atleti di tutte le categorie di disabilità – fisica, sensoriale e intellettivo/relazionale – sottolineando ancora una volta il valore dell’inclusione nello sport. Tra i campioni italiani figurano nomi importanti come Stefania Galasso, Fabio Vida, Antonio Oprea e Lisa Bertolo, solo per citarne alcuni.

Soddisfazione e prospettive future

Grande soddisfazione è stata espressa dal tecnico della Nazionale e presidente regionale della FIPSAS, Massimiliano Popaiz, il quale accompagnerà proprio Katia ai prossimi World Games, in programma a Chengdu, in Cina, dal 7 al 12 agosto. Una nuova sfida per Aere, che questa volta sarà impegnata nelle competizioni di apnea, in quanto il nuoto pinnato paralimpico non figura tra le discipline previste quest’anno.

ASD Pinna Sub San Vito celebra un successo organizzativo

Franco Popaiz, presidente della ASD Pinna Sub San Vito, ha espresso orgoglio per il successo del Trofeo Ori e Valori, evento che ha saputo coniugare alto livello competitivo e inclusione sociale. Il campionato ha ospitato anche il Campionato interRegionale di Nuoto Paralimpico della FINP e della FISDIR e un campus internazionale, evidenziando così l’importanza di un movimento paralimpico in continua crescita in Friuli-Venezia Giulia.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook