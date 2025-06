Trieste capitale dei camp estivi sportivi con l’Inter e Campionissimi

Il governatore del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha sottolineato ieri, 9 giugno, l’importanza dei campi estivi sportivi durante la presentazione del “Day Summer Camp“ organizzato dall’Inter, che si terrà a Trieste dal 30 giugno all’11 luglio. Questa iniziativa, realizzata presso il campo di viale Sanzio, si rivolge ai giovani tra i 6 e i 14 anni e vedrà la presenza dei tecnici del settore giovanile nerazzurro.

Collaborazione di alto livello e supporto regionale

Fedriga ha lodato la collaborazione con realtà calcistiche di prestigio come l’Inter e ha ringraziato tutte le associazioni e club locali, inclusa l’Udinese, per i loro sforzi nel promuovere attività sportive estive in tutto il Friuli-Venezia Giulia. La Regione ha infatti istituito una specifica linea di contributi economici rivolta alle famiglie, con l’obiettivo di conciliare esigenze lavorative e private durante la chiusura estiva delle scuole.

Lo sport come strumento educativo

Secondo il governatore, questi campi non si limitano a favorire la pratica sportiva, ma insegnano ai giovani valori essenziali come la condivisione, il lavoro di squadra, la disciplina e la gestione delle sconfitte. “Sono esperienze – ha detto Fedriga – che formano prima cittadini responsabili e poi atleti”.

Friuli-Venezia Giulia, regione sportiva per eccellenza

Fedriga ha poi ribadito l’impegno regionale verso lo sport, annunciando l’intenzione di lanciare un progetto che incentivi l’attività fisica anche per gli adulti in età lavorativa. L’obiettivo principale è quello di prevenire patologie legate alla sedentarietà e di ridurre, di conseguenza, i costi sanitari regionali.

Le altre iniziative sportive estive

Presente alla conferenza anche Spartaco Ventura, presidente del San Giovanni, e Matteo Medani, promotore del “Campionissimi Trieste“, un altro camp previsto sempre a Trieste dal 14 al 25 luglio. Anche quest’ultimo si conferma una valida opportunità di formazione sportiva e sociale per i giovani.

