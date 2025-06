Università al Bronx, vertice decisivo al municipio di Pordenone

Lunedì 9 giugno, presso la sede del municipio di Pordenone, si è svolto un incontro cruciale per definire i prossimi passi verso la realizzazione della nuova sede universitaria nel quartiere Bronx. Al tavolo hanno partecipato figure istituzionali di primo piano, tra cui il sindaco Alessandro Basso, gli assessori regionali Alessia Rosolen (Istruzione) e Cristina Amirante (Infrastrutture), e i vertici del consorzio universitario e di Confindustria Alto Adriatico.

L’iter del progetto

Durante il vertice sono stati discussi importanti dettagli sulla gestione degli spazi destinati al futuro centro universitario. Il progetto, che rientra nella più ampia strategia di rigenerazione urbana dell’area del Bronx, richiede innanzitutto la riqualificazione dell’attuale sede dell’Agenzia delle Entrate, che cambierà destinazione d’uso da uffici a struttura scolastica.

Nuovi fondi dalla Regione

La Regione Friuli-Venezia Giulia, che ha già destinato 11 milioni di euro al progetto, ha annunciato ulteriori finanziamenti nella prossima manovra di assestamento. In particolare, gli assessori Rosolen e Amirante hanno evidenziato la necessità di interventi antisismici necessari per garantire la sicurezza strutturale del nuovo polo universitario.

Le direzioni regionali competenti stanno lavorando intensamente per rispettare il cronoprogramma previsto e garantire una transizione efficace e tempestiva degli spazi, rendendoli idonei a ospitare studenti e attività formative.

Un’opportunità per la città

Secondo gli esponenti della Giunta Fedriga, questo progetto rappresenta una grande opportunità di rigenerazione urbana e sociale per Pordenone. La trasformazione del Bronx in un polo multifunzionale mira a riattivare la zona non solo attraverso l’afflusso di studenti, ma nel tempo anche di nuovi residenti, contribuendo così alla vivacità e al benessere complessivo dell’area.

Prossime tappe operative

Il sindaco Alessandro Basso ha ribadito la piena disponibilità del Comune di Pordenone a collaborare con la Regione e gli altri attori coinvolti nel progetto. È stato deciso di istituire un tavolo permanente di lavoro per accompagnare lo sviluppo della futura sede universitaria. Già fissato il prossimo incontro, incentrato principalmente sull’offerta formativa che verrà proposta

