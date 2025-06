Scienze della Comunicazione celebra 30 anni: oltre 100 ex studenti a Trieste

In occasione del trentesimo anniversario dalla fondazione del Corso di laurea in Scienze della Comunicazione, si è svolto nei giorni scorsi il primo raduno internazionale degli ex studenti. Oltre 100 partecipanti, tra ex laureati e docenti, sono giunti a Trieste da tutta Italia e dall’estero per condividere ricordi, esperienze e riflessioni su un percorso accademico che ha saputo anticipare i tempi.

Un progetto innovativo nato negli anni Novanta

Il corso di laurea nacque nei primi anni ’90 grazie all’intuizione di un gruppo di docenti che desideravano creare un percorso formativo innovativo, in grado di congiungere discipline umanistiche, economiche e tecnologiche. L’obiettivo era formare professionisti capaci di gestire e sviluppare strategie di comunicazione efficaci in un panorama in rapida evoluzione.

I pionieri della comunicazione moderna

Durante l’evento sono stati ricordati con orgoglio alcuni elementi pionieristici del corso, come l’introduzione precoce di esami in psicolinguistica e intelligenza artificiale, nonché le prime esperienze di navigazione web effettuate nella sala informatica della facoltà. Tematiche che oggi sono centrali e di grande attualità nel mondo della comunicazione.

Il programma della giornata

I saluti iniziali sono stati affidati al professore Giulio Lughi, che ha illustrato lo stato attuale della comunicazione. La professoressa Marina Sbisà ha poi rievocato gli anni di insegnamento, incoraggiando gli ex studenti a non perdere il metodo appreso. Giovanna Pegan, in rappresentanza degli ex studenti, ha raccontato il proprio percorso professionale che l’ha portata a diventare professoressa associata presso il dipartimento Deams. Infine, il professor Gianfranco Battisti ha ricordato le origini della creazione del corso, seguito dal saluto della dottoressa Roberta Clericuzio, dirigente dell’Ente di Decentramento Regionale di Trieste.

Una rete di professionisti a livello internazionale

Tra gli aspetti più significativi emersi durante il raduno c’è stato il riscontro positivo sul piano occupazionale. I laureati in Scienze della Comunicazione si sono affermati in settori differenti: dalla politica allo spettacolo, dalla formazione all’imprenditoria. Un risultato che conferma la versatilità e l’efficacia del percorso formativo offerto fin dagli esordi.

Un appuntamento destinato a continuare

Il nome scelto per l’evento, “Primo Raduno”, lascia intendere l’intenzione di proseguire in futuro con nuove edizioni. Un’idea ispirata anche dagli insegnamenti della professoressa Fiora Palazzini, che ha sottolineato come la vera forza dell’università risieda nei legami umani e professionali che si creano tra studenti e docenti.

Il ritorno alle origini

Il raduno si è svolto nei locali di via Tigor, dove nel 1994 venne ufficialmente istituito il corso di laurea all’interno dell’allora Facoltà di Scienze dell’educazione. Grazie alla disponibilità della dirigente scolastica Cesira Militello e del suo staff, oltre che al supporto organizzativo dell’Ente di Decentramento Regionale di Trieste, i partecipanti hanno potuto rivivere l’atmosfera degli anni universitari.

Una storia che guarda al futuro

Questo primo raduno internazionale ha rappresentato un importante momento di celebrazione, ma anche di rilancio per una comunità accademica che continua a crescere e a evolversi. L’entusiasmo dei partecipanti lascia presagire che l’appuntamento non resterà isolato, ma diventerà un’occasione periodica per rinsaldare una rete di relazioni che rappresenta uno dei punti di forza del corso.

