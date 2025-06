Ryanair inaugura il primo volo diretto dal FVG alla Scandinavia

Ryanair amplia la propria offerta estiva 2025 con l’introduzione del nuovo volo Trieste-Stoccolma Arlanda. La compagnia aerea low cost numero uno in Europa e in Italia ha inaugurato la nuova tratta mercoledì 11 giugno con un evento celebrativo presso il Trieste Airport. La rotta prevede due voli settimanali, offrendo così nuove opportunità di viaggio ai residenti del Friuli-Venezia Giulia e ai turisti internazionali.

Un evento di inaugurazione partecipato

Alla cerimonia erano presenti il Console Onorario di Svezia a Trieste, Cristina Sbaizero, il CEO del Trieste Airport Marco Consalvo e l’Head of Communications Italy di Ryanair, Fabrizio Francioni. Durante l’evento, sono state sottolineate le potenzialità di questo collegamento nel rafforzare i legami economici e culturali tra Italia e Svezia.

Crescita sostenuta del traffico grazie al Friuli-Venezia Giulia

Fabrizio Francioni di Ryanair ha evidenziato come la scelta del Friuli-Venezia Giulia di abolire l’addizionale municipale abbia favorito l’espansione del traffico aereo. Questa politica, promossa dal Presidente Fedriga, ha reso la regione più competitiva, consentendo a Ryanair di basare due aeromobili a Trieste, aprire dieci nuove rotte e raddoppiare il traffico passeggeri, con un incremento del 100% e oltre 800 nuovi posti di lavoro.

Un primo storico collegamento diretto con la Scandinavia

Il CEO del Trieste Airport, Marco Consalvo, ha sottolineato l’importanza strategica della nuova rotta: “Finalmente il Friuli-Venezia Giulia e la Scandinavia sono connessi da un volo di linea diretto, il primo nella storia del territorio.” Questo collegamento, il 27esimo per lo scalo triestino, aprirà nuove opportunità di interscambio commerciale e turistico tra due aree geografiche in espansione.

Opportunità economiche e culturali tra Italia e Svezia

L’Ambasciatore di Svezia in Italia, Jan Björklund, ha sottolineato come il volo favorisca i contatti tra i due Paesi, confermando il crescente interesse svedese verso l’Italia. Anche il Console Onorario Cristina Sbaizero ha ribadito come il collegamento possa stimolare investimenti, collaborazioni economiche e dialogo culturale tra i due territori.

Benefici ambientali del volo diretto

Oltre agli aspetti economici e turistici, il nuovo volo offre anche vantaggi ecologici. Un volo diretto consuma meno carburante per passeggero rispetto a un viaggio con scali, contribuendo a ridurre le emissioni totali di CO2. Questo rende la nuova rotta un’opzione più sostenibile per i viaggiatori.

Il programma estivo Ryanair 2025

La rotta Trieste-Stoccolma rientra nel più ampio programma estivo 2025 di Ryanair, che conta oltre 2.000 rotte verso più di 230 destinazioni. Tutti i voli sono già prenotabili sul sito ufficiale della compagnia, offrendo ampie possibilità di viaggio a prezzi competitivi.

