Terrazza a Mare Lignano: il maxi cantiere sottomarino pronto per il 2026

La nuova Terrazza a Mare di Lignano Sabbiadoro rappresenta un’opera ingegneristica senza precedenti. Con un investimento di 14 milioni di euro, il maxi-cantiere punta a restituire alla città balneare friulana uno dei suoi simboli più iconici, pronto ad accogliere turisti e residenti dall’estate 2026. Il progetto ha attirato l’attenzione non solo regionale, ma anche internazionale, tanto da essere inserito alla Biennale di Architettura di Venezia, nella sezione “TERRÆ AQUÆ”.

Il più grande cantiere subacqueo d’Europa

La particolarità del progetto risiede nella sua esecuzione: gran parte della struttura viene realizzata sotto il livello del mare. Gli ingegneri hanno creato un bacino artificiale, isolando e prosciugando una porzione di Adriatico grazie a imponenti paratie, dando vita al più grande cantiere subacqueo d’Europa. Questo complesso allestimento ha richiesto competenze altamente specialistiche, rendendo il progetto un vero e proprio laboratorio a cielo aperto per le università e i professionisti del settore.

Durante il sopralluogo tecnico di mercoledì 11 giugno, alla presenza delle autorità regionali e locali, l’assessore regionale Sergio Emidio Bini ha confermato che i lavori, avviati nell’aprile 2024, stanno rispettando la tabella di marcia. L’installazione della gru consentirà di accelerare ulteriormente i tempi, con l’obiettivo di rendere disponibile buona parte della struttura entro l’estate 2026. Anche la sindaca Laura Giorgi ha espresso piena soddisfazione, definendo l’intervento “un’opera di straordinaria importanza per la città e per l’intera regione”.

Ampliamento, nuovi piloni e piscina panoramica

Il progetto prevede il consolidamento dei 58 pilastri esistenti e l’aggiunta di 100 nuovi piloni in calcestruzzo, necessari per garantire sicurezza e stabilità alla struttura ampliata. La Terrazza guadagnerà così ulteriori 980 metri quadrati. Uno degli elementi più suggestivi sarà la nuova piscina a sfioro vetrata, lunga 12,5 metri e larga 14, che offrirà una vista mozzafiato sul mare.

Il progetto non si limita all’ampliamento: è previsto un restauro architettonico integrale, l’adeguamento sismico, la riqualificazione energetica e la creazione di nuovi spazi funzionali. Verranno realizzati un nuovo bar, spogliatoi e un ampio spazio polifunzionale sotto la caratteristica “conchiglia”. Il beach club occuperà il podio centrale di giorno, mentre di sera si trasformerà in un elegante ristorante.

Accesso facilitato e tutela ambientale

Tra le novità spicca la realizzazione di una nuova rampa di scale con accesso diretto dalla spiaggia. Dal punto di vista ambientale, il cantiere è sigillato da palancole stagne alte 11-12 metri per evitare l’ingresso del mare, mentre sotto la sabbia è stato posizionato un telo speciale per facilitare la rimozione di detriti e inquinanti a fine lavori. La rimozione del palancolato è prevista per settembre, restituendo così parte dell’arenile ai bagnanti.

L’intervento punta a rilanciare la Terrazza a Mare come polo turistico e culturale di riferimento, mantenendo il suo valore iconico e garantendo una fruibilità moderna e sicura per le future generazioni

