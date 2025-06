Udine premia i campioni dell’ASU: 150 anni di successi sportivi

Udine ha reso omaggio ai suoi campioni sportivi in un evento ricco di emozioni e riconoscimenti. Nel Salone del Popolo di Palazzo D’Aronco, l’Amministrazione comunale ha accolto e premiato gli atleti più meritevoli dell’Associazione Sportiva Udinese (ASU), che quest’anno celebra i suoi 150 anni di attività, confermandosi come la società sportiva più antica della città.

Il ringraziamento delle istituzioni

A fare gli onori di casa sono stati il Sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, e l’Assessora allo sport, Chiara Dazzan. De Toni ha sottolineato: “Celebrare i successi dei nostri sportivi all’interno delle istituzioni è un atto doveroso che riconosce l’impegno degli atleti e il valore sociale dello sport”. L’Assessora Dazzan ha aggiunto: “Il sacrificio nello sport è un dono che lascia un’eredità preziosa per la vita”, ringraziando anche le famiglie che sostengono i giovani atleti.

Il contributo dell’ASU e il sostegno dell’Amministrazione

Il presidente dell’ASU, Alessandro Nutta, ha espresso gratitudine all’Amministrazione per il continuo supporto, ricordando come questa premiazione rappresenti non solo un riconoscimento dei risultati sportivi, ma anche della crescita umana degli atleti. Ha sottolineato l’importanza dello sport come strumento di educazione, inclusione e sviluppo per l’intera comunità.

Le eccellenze premiate: ginnastica ritmica, artistica e scherma

Durante la cerimonia, sono stati premiati numerosi atleti che si sono distinti a livello nazionale e internazionale. Tra questi spicca Tara Dragas, nuova stella della ginnastica ritmica italiana, con importanti medaglie conquistate in Coppa del Mondo e ai Campionati Europei.

Ginnastica Ritmica:

Tara Dragas : bronzo alla World Cup di Baku 2025, argento All Around alla European Cup, argento e bronzo in vari attrezzi, argento a squadre agli Europei di Budapest 2024 e campionessa italiana assoluta al nastro 2024.

: bronzo alla World Cup di Baku 2025, argento All Around alla European Cup, argento e bronzo in vari attrezzi, argento a squadre agli Europei di Budapest 2024 e campionessa italiana assoluta al nastro 2024. Isabelle Tavano, Gaia Mancini, Adele Asquini, Alice Grigolini e Giulia Facinoli: protagoniste nei campionati nazionali e internazionali.

Ginnastica Artistica:

Ludovica Vit, Elena Sattolo, Giulia Giacomini, Agnese Lanzara, Ludovica Oleotto e Agata Moreale: medaglie nei campionati Gold e squadre nazionali giovanili.

Scherma – Fioretto:

Elena Peres , Beatrice Yu , Allegra Parussatti , Penelope Stoppani : campionesse italiane Under 12.

, , , : campionesse italiane Under 12. Tiziano Sartogo, Ada Speziani, Giovanni Peres, Mattia Stel, Stefano Tonini, Luigi Garramone, Filippo Pesce: vari titoli nazionali e internazionali, anche Master e Mondiali.

Scherma – Spada:

Sofia Urizio , Zoe Sabbadini , Matilde Pizzi , Vittoria Perugini : vicecampionesse italiane Under 12.

, , , : vicecampionesse italiane Under 12. Riccardo Paoletti, Umberto Spanò: ottimi risultati nei campionati nazionali e Coppa Italia Master.

Un forte applauso a suggello dell’orgoglio cittadino

La cerimonia si è conclusa con un grande applauso collettivo, simbolo dell’orgoglio e del forte legame che unisce l’ASU e la città di Udine. Un legame che da 150 anni rappresenta dedizione, spirito di squadra e risultati eccellenti, proiettando lo sport udinese in un futuro sempre più ricco di successi.

I numeri di un successo lungo 150 anni

Con i suoi 150 anni di storia, l’ASU continua a essere punto di riferimento per lo sport friulano. Migliaia di atleti, famiglie e tecnici hanno costruito nel tempo un patrimonio umano e sportivo che oggi raccoglie i suoi meritati riconoscimenti, diventando esempio di eccellenza per l’intero territorio.

