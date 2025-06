Zannier: “Bando per sostenere la qualità dei nostri vini all’estero”

Oltre 2,4 milioni di euro per promuovere i vini del Friuli Venezia Giulia nel mondo. È quanto prevede il nuovo bando regionale approvato dalla Giunta su proposta dell’assessore Stefano Zannier, per finanziare attività promozionali nei mercati dei Paesi extra UE. L’intervento rientra nel quadro dell’Organizzazione comune di mercato (OCM) vino, misura nazionale del Ministero dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste (Masaf).

Opportunità per valorizzare i vini Dop e Igp

Le risorse, pari a 2.430.340 euro, sono destinate a cofinanziare progetti per la campagna vitivinicola 2025. Possono beneficiare dei fondi le attività di promozione rivolte ai mercati esteri, a patto che riguardino esclusivamente vini a denominazione di origine protetta (Dop) o a indicazione geografica protetta (Igp). L’obiettivo è rafforzare la competitività delle imprese vitivinicole regionali e aumentarne la presenza internazionale.

Contributi fino al 50% delle spese

Il bando prevede che i progetti possano ricevere una copertura fino al 50% delle spese sostenute. Gli importi massimi dei contributi variano in base al numero di partecipanti:

350.000 euro per progetti con un solo partecipante

per progetti con un solo partecipante 500.000 euro per gruppi da 2 a 10 imprese

per gruppi da 2 a 10 imprese 700.000 euro per gruppi da 11 a 30 partecipanti

per gruppi da 11 a 30 partecipanti 750.000 euro per oltre 30 partecipanti

Per i progetti multiregionali con capofila il FVG, si prevede un limite di 350.000 euro con due partecipanti e 500.000 euro con più di due.

Scadenza il 31 luglio 2025

Il bando resterà aperto fino al 31 luglio 2025. Le domande dovranno essere inviate tramite il portale SIAN del Masaf, utilizzando il servizio “Promozione vino Paesi terzi”. Sono ammessi solo progetti della durata di 12 mesi, validi per la campagna 2025-2026.

Un settore trainante per l’economia regionale

“La viticoltura è un pilastro strategico dell’agricoltura regionale – ha sottolineato Zannier – e il supporto all’internazionalizzazione rappresenta un investimento fondamentale per il futuro delle imprese”. L’iniziativa punta a favorire l’ingresso e il consolidamento dei vini friulani in mercati complessi ma ad alto potenziale, come Asia, America e Oceania.

