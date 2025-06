Roberti alla cerimonia della Polizia municipale: “La divisa è intoccabile”

In occasione della cerimonia per il 163° anniversario della Polizia municipale di Trieste, l’assessore regionale alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti, ha sottolineato con forza il valore simbolico e istituzionale della divisa. Roberti ha ricordato che “una divisa rappresenta lo Stato e le sue Istituzioni, e proprio per questo deve essere considerata intoccabile“. Un messaggio chiaro, soprattutto alla luce degli ultimi episodi di cronaca che hanno visto violenze contro rappresentanti delle forze dell’ordine.

Episodi preoccupanti in Italia

Facendo riferimento ai recenti episodi di violenza, tra cui l’uccisione di un carabiniere in Puglia e l’aggressione subita da quattro agenti della Polizia locale a Pordenone, Roberti ha espresso l’importanza di una preparazione adeguata per le forze dell’ordine. Una formazione non soltanto tecnica e operativa, ma soprattutto orientata alla gestione del conflitto e alla capacità di tranquillizzare e rassicurare la popolazione.

L’impegno quotidiano della Polizia locale

Roberti ha voluto ricordare il ruolo fondamentale svolto dalla Polizia locale, che quotidianamente lavora a stretto contatto con i cittadini affrontando situazioni di difficoltà e sofferenza. “Gli agenti prestano costantemente assistenza sul territorio”, ha precisato l’assessore, evidenziando come il lavoro svolto vada ben oltre la mera sicurezza pubblica, assumendo spesso anche un carattere di supporto umano e sociale.

Un pensiero per don Salvadé

Durante la cerimonia, Roberti ha reso un toccante omaggio alla figura di don Pier Emilio Salvadé, recentemente scomparso. Salvadé ha svolto per anni il ruolo di cappellano della Polizia locale triestina, rappresentando una guida spirituale e un punto di riferimento imprescindibile, soprattutto nei momenti di difficoltà degli agenti. “Don Salvadé è stato sempre vicino agli uomini e alle donne della Polizia locale”, ha ricordato commosso Roberti.

La presenza istituzionale

All’evento erano presenti anche il vicesindaco di Trieste Serena Tonel e l’assessore regionale alla Difesa dell’Ambiente Fabio Scoccimarro, dimostrando così un significativo supporto istituzionale alla Polizia locale. Una presenza che testimonia l’importanza che le amministrazioni locali e regionali attribuiscono al ruolo fondamentale che questa forza dell’ordine svolge ogni giorno nella comunità.

