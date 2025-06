Assalto al centro commerciale Il Giulia, ladri in azione con fumogeni

TRIESTE – Ieri pomeriggio, intorno alle ore 14, la quiete del centro commerciale “Il Giulia” di Trieste è stata interrotta da una rapina spettacolare ai danni della gioielleria Orofino. Due uomini, con il volto coperto e un cappello con visiera, sono entrati nel centro commerciale direttamente dal parcheggio, secondo quanto raccontato da diversi testimoni presenti sul posto.

I malviventi, che parlavano con un accento sudamericano, hanno messo in atto un piano tanto audace quanto rapido: una volta raggiunto il negozio di preziosi, hanno azionato dei fumogeni di colore rosso per confondere la visuale, rendendo più difficoltoso l’intervento immediato di eventuali testimoni o personale di sicurezza.

L’assalto con la rottura della vetrina

Mentre il fumo avvolgeva l’area, i due rapinatori hanno infranto con decisione una delle vetrine espositive, prelevandone rapidamente il contenuto: gioielli e preziosi di elevato valore. La scena è durata pochi istanti ma ha generato momenti di forte tensione.

Una delle dipendenti della gioielleria, che si trovava all’interno al momento dell’assalto, ha raccontato con evidente agitazione: «Ho visto con la coda dell’occhio uno dei due che alzava le mani, poi sono schizzate le schegge di vetro. Mi sono abbassata, ma le schegge continuavano ad arrivarmi addosso, quindi mi sono nascosta sotto una scrivania». Un racconto che descrive bene la rapidità e la violenza dell’azione.

Le immagini delle telecamere al vaglio degli investigatori

Il sistema di videosorveglianza del centro commerciale ha ripreso l’intera scena, compreso il momento della fuga. In alcuni fotogrammi sarebbe visibile, almeno parzialmente, il volto di uno dei rapinatori, dettaglio che potrebbe rivelarsi fondamentale per le indagini. Le immagini sono ora al vaglio delle forze dell’ordine, che sperano di poter risalire presto all’identità dei responsabili.

La fuga e il momentaneo blocco dei negozi

Dopo aver portato via il bottino, i due malviventi si sono dileguati sempre attraverso il parcheggio, da dove erano entrati. In seguito all’episodio, i negozi al piano terra del centro commerciale sono stati momentaneamente chiusi per consentire i rilievi delle forze dell’ordine e garantire la sicurezza dei clienti.

Un’altra dipendente, che stava rientrando dal parcheggio proprio mentre i due uscivano, ha confermato: «Avevano entrambi dei cappelli con visiera. Li ho visti mentre si allontanavano velocemente».

