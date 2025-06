Friuli-Venezia Giulia e Somalia: nasce una cooperazione strategica

Trieste ospita il convegno “Somalia: dalla ricerca del passato alla prospettiva di futuro”, un appuntamento di grande rilevanza che rappresenta il proseguimento di un percorso avviato tre anni fa. A sottolineare l’importanza dell’iniziativa è stato l’assessore regionale alle Autonomie locali e ai corregionali all’estero, Pierpaolo Roberti, intervenuto questa mattina in apertura dei lavori. Secondo l’assessore, il Friuli Venezia Giulia ha saputo cogliere l’opportunità di ricoprire un ruolo strategico nei rapporti con la Somalia, anche grazie alla presenza sul territorio dell’associazione italo-somala Sagal, una realtà ormai consolidata che sostiene le iniziative di cooperazione.

Due giorni di dibattiti sui temi chiave per la Somalia

Il convegno, che si svolge tra oggi e domani a Trieste, vede la partecipazione di istituzioni, accademici, esperti e rappresentanti del governo somalo, chiamati a confrontarsi su temi cruciali per la ricostruzione e lo sviluppo dello Stato africano. I panel tematici affrontano argomenti come urbanizzazione, cooperazione economica, formazione professionale, contrasto alla radicalizzazione e ruolo della società civile. Una vera e propria piattaforma di dialogo che mira a gettare le basi per progetti concreti di collaborazione.

Rispetto alla prima edizione, organizzata lo scorso anno sempre a Trieste, l’edizione 2025 ha visto un ampliamento del programma e dei luoghi coinvolti. In particolare, come ha evidenziato Roberti, quest’anno il convegno ha esteso le sue attività anche a Pordenone, dove presso la Biblioteca Civica sarà inaugurata questa sera la mostra fotografica “Mogadiscio e la sua evoluzione storico-urbanistica”. Un ulteriore passo che dimostra il crescente coinvolgimento delle istituzioni e della società civile friulana.

Il dialogo come chiave per la cooperazione futura

Durante il suo intervento, Roberti ha ribadito l’importanza del dialogo con la comunità somala, non solo a livello territoriale ma anche su scala regionale e internazionale. “Con lo Stato somalo possiamo sviluppare numerose opportunità di crescita e cooperazione per il futuro”, ha dichiarato l’assessore, sottolineando l’importanza di iniziative congiunte che possano contribuire alla stabilità e allo sviluppo della Somalia.

Tra i progetti in fase di sviluppo, Roberti ha citato il dialogo avviato con la Fondazione CompaFVG, volto a valutare la possibilità di contribuire alla formazione della futura classe dirigente somala. Si tratta di un impegno concreto per supportare la Somalia nel processo di ricostruzione istituzionale e infrastrutturale, attraverso la condivisione di competenze e know-how.

All’incontro hanno preso parte numerosi rappresentanti delle istituzioni, a partire dal presidente della Comunità somala di Trieste Ahmed Faghi Elmi e dall’ambasciatore della Somalia in Italia Ibrahim Ali Omar Shegow. Presente anche il presidente del Consiglio comunale di Trieste, Francesco Di Paola Panteca, a testimonianza della forte attenzione delle autorità locali per questa importante iniziativa internazionale.

