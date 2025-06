Incendio a Fontanafredda: ieri macchinario agricolo in fiamme

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 17, un incendio ha coinvolto un macchinario agricolo a Fontanafredda, in provincia di Pordenone. Il mezzo si trovava in funzione per lavorazioni nei campi, quando improvvisamente si sono sprigionate le fiamme, verosimilmente per un guasto o un malfunzionamento ancora da chiarire. L’allarme è stato immediatamente lanciato, consentendo l’arrivo tempestivo dei soccorsi.

Intervento immediato dei Vigili del fuoco

Sul luogo sono accorsi i Vigili del fuoco del comando di Pordenone, con una squadra operativa e un’autobotte dalla sede centrale, affiancati dal personale del distaccamento di Maniago. L’intervento coordinato e rapido ha permesso di affrontare efficacemente l’emergenza.

Quando i Vigili del fuoco hanno raggiunto il punto dell’incendio, il proprietario del mezzo era già riuscito a scollegare il trattore dal macchinario in fiamme, spostandolo in una zona sicura e contribuendo così a limitare i danni. Il suo sangue freddo ha evitato conseguenze ancora più gravi.

Nel frattempo, le fiamme avevano cominciato a propagarsi alla vegetazione secca circostante, favorita dal clima secco e dal vento. In pochi minuti il rogo ha interessato circa 800 metri quadrati di terreno coltivato, minacciando un’area ancora più vasta.

Rogo circoscritto e spento

Grazie al lavoro rapido ed efficace, i Vigili del fuoco sono riusciti a contenere e spegnere l’incendio, impedendo che si estendesse ulteriormente e coinvolgesse altre porzioni di vegetazione o eventuali edifici. Al termine delle operazioni, l’area è stata bonificata per scongiurare eventuali riprese delle fiamme.

Fortunatamente non si registrano feriti. La prontezza del proprietario e la professionalità dei soccorritori hanno scongiurato danni maggiori. Sono in corso gli accertamenti per risalire all’origine esatta dell’incendio, che resta al momento ancora da determinare.

