Concerto di Mengoni e turisti: traffico in tilt su A4 e A28

Si preannuncia un fine settimana particolarmente critico per la viabilità in Friuli-Venezia Giulia e Veneto. Con la conclusione del ciclo di festività del Corpus Domini, tradizionalmente caratterizzato da un massiccio afflusso di turisti stranieri verso le località balneari italiane, le autostrade A23 (Tarvisio/Udine – Palmanova) e A4 (Venezia – Trieste) sono pronte ad affrontare un vero e proprio assalto di veicoli.

A complicare ulteriormente la situazione ci penserà il concerto di Marco Mengoni a Lignano Sabbiadoro, in programma per sabato 21 giugno. Secondo le previsioni di Autostrade Alto Adriatico, l’aumento dei flussi di traffico inizierà già da giovedì.

Giovedì 19 giugno: inizio della criticità

La giornata di giovedì sarà da bollino rosso. Fin dal mattino sono attesi rallentamenti e code sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste e lungo la A23 in direzione Palmanova. Nel pomeriggio la situazione peggiorerà anche sulla A4, con traffico particolarmente intenso verso Venezia a causa del riversamento dei flussi provenienti dalla A23.

Venerdì 20 giugno: traffico intenso lungo la Tangenziale di Mestre

Anche la giornata di venerdì sarà caratterizzata da gravi criticità sulla viabilità. Il traffico sarà molto sostenuto lungo la Tangenziale di Mestre in direzione Trieste, con code possibili per l’intero arco della giornata. Sulla A4, in serata, si prevede un aumento dei volumi soprattutto nel tratto a due corsie tra San Donà e Portogruaro verso Trieste.

Sabato 21 giugno: il giorno del concerto di Mengoni

Il sabato sarà la giornata più complicata. Il concerto di Marco Mengoni a Lignano Sabbiadoro attirerà migliaia di fan, che andranno ad aggiungersi ai consueti vacanzieri e pendolari del mare. Fin dal mattino si registreranno code e rallentamenti sulla Tangenziale di Mestre e sulla A4 in entrambe le direzioni, soprattutto in prossimità degli svincoli verso le località balneari.

Sarà particolarmente monitorata anche la A28 in uscita allo svincolo di Portogruaro, dove sono attesi flussi sostenuti. La situazione potrebbe gradualmente migliorare nel corso della giornata, ma la prudenza sarà d’obbligo per chi si metterà in viaggio.

Domenica 22 giugno: il rientro dei vacanzieri

La giornata di domenica vedrà ancora transiti elevati con possibili code in A4 in entrambe le direzioni, specie in prossimità degli svincoli per il mare. Nel pomeriggio si prevede un’ulteriore intensificazione del traffico in uscita dalla barriera di Trieste/Lisert, tradizionale punto critico del rientro domenicale dei turisti.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook