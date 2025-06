Pordenone: nuova sede ITS Alto Adriatico, sopralluogo di Amirante

Un’importante tappa per la riqualificazione urbana di Pordenone. L’assessore regionale a Infrastrutture e territorio, Cristina Amirante, ha effettuato un sopralluogo al cantiere di ristrutturazione dell’ex birrificio, destinato a diventare la nuova sede dell’ITS Alto Adriatico Academy. All’incontro erano presenti anche Michelangelo Agrusti, presidente di Confindustria Alto Adriatico, la direttrice dell’ITS Barbara Comini, e l’assessore comunale all’Urbanistica Lidia Diomede.

Fondi PNRR e regionali per un’opera strategica

Il progetto, finanziato attraverso il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (Pinqua), fondi regionali e il Fondo Opere Indifferibili, rappresenta uno dei principali interventi di rigenerazione della città. Il valore complessivo dei lavori ammonta a 8 milioni e 85mila euro per la riqualificazione dell’immobile, con 7,35 milioni di euro provenienti dai fondi PNRR-Pinqua e 735mila euro dal Fondo Opere Indifferibili.

A questi si aggiungono ulteriori 4 milioni di euro, sempre da fondi PNRR, destinati dall’ITS Alto Adriatico Academy all’acquisto di arredi e attrezzature tecnologiche. Un investimento che sottolinea l’importanza strategica del progetto per il sistema formativo e industriale locale.

Dall’ex birrificio a polo scolastico d’eccellenza

“I lavori procedono secondo il cronoprogramma”, ha confermato Amirante. L’ex birrificio, in disuso da decenni, sarà trasformato in un moderno centro didattico, arricchendo il principale polo scolastico della provincia. Il progetto si inserisce in una più ampia strategia di riqualificazione che comprende anche la riconversione dell’ex fiera in polo sportivo e culturale e la realizzazione della nuova Casa dello studente.

Spazi moderni per studenti e docenti

La nuova sede dell’ITS offrirà aule didattiche, laboratori, un auditorium da 200 posti, oltre a cinque alloggi per studenti e docenti e un’area espositiva per mostre e iniziative culturali. Si tratta di una struttura moderna e polifunzionale, pensata per rispondere alle esigenze di una formazione altamente specializzata e al passo con l’evoluzione tecnologica.

Un edificio sostenibile e accessibile

Particolare attenzione è stata dedicata alla sostenibilità ambientale e all’efficienza energetica. L’edificio sarà dotato di pannelli fotovoltaici, sonde geotermiche, impianti domotici e sistemi di recupero delle acque meteoriche, oltre a una trincea drenante esterna. L’accessibilità sarà garantita da percorsi inclusivi e nuove piantumazioni nelle aree verdi, rendendo il complesso fruibile a tutta la comunità.

Un tassello per il futuro di Pordenone

La nuova sede dell’ITS Alto Adriatico Academy rappresenta un ulteriore passo nel progetto di rilancio urbanistico ed economico di Pordenone. “Restituiamo alla città uno spazio storico rimasto inutilizzato per moltissimi anni, trasformandolo in un punto di riferimento per i giovani e per l’intera comunità”, ha concluso Amirante.

