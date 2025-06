Riccardi: «Sostegno concreto a chi sceglie la carriera infermieristica»

La Regione Friuli-Venezia Giulia è pronta a mettere in campo 6 milioni di euro per incentivare le iscrizioni al Corso di laurea in Infermieristica presso le Università di Trieste e di Udine. Lo ha annunciato l’assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, durante un incontro a Palmanova con i presidenti provinciali degli Ordini delle professioni infermieristiche e la professoressa Alvisa Palese, presidente della Conferenza nazionale dei corsi di laurea delle professioni sanitarie.

Un confronto diretto con i rappresentanti della categoria

Riccardi ha spiegato di aver voluto condividere direttamente la proposta con i rappresentanti del settore per raccogliere suggerimenti e valutare insieme le modalità più efficaci di applicazione delle nuove misure. «Ho voluto confrontarmi con i presidenti e con la professoressa Palese per elaborare al meglio le norme», ha dichiarato l’assessore, sottolineando l’importanza della collaborazione con chi opera quotidianamente nel settore sanitario.

Contrastare la carenza di infermieri: un problema nazionale

La decisione nasce dalla consapevolezza che la carenza di personale infermieristico non è solo un problema locale, ma interessa l’intero territorio nazionale. Per questo la Regione FVG intende anticipare i tempi e proporre strumenti concreti per incentivare i giovani a intraprendere questa carriera. «Dobbiamo sostenere chi vuole avviarsi in questo percorso di studi e portarlo avanti con successo», ha aggiunto Riccardi.

Il piano prevede l’erogazione di premi individuali destinati agli studenti neoiscritti, ma non solo. Una parte dei fondi sarà destinata a sostenere i costi abitativi per coloro che decideranno di trasferirsi in Friuli-Venezia Giulia per frequentare il corso. «Pensiamo anche a risorse che permettano la riduzione degli affitti per chi sceglie di studiare e lavorare nella nostra regione», ha precisato l’assessore.

Investimento strategico per il futuro della sanità regionale

La misura sarà inserita nell’assestamento di Stabilità regionale in fase di definizione, rappresentando un investimento strategico per garantire nel medio e lungo periodo la presenza di personale qualificato all’interno delle strutture sanitarie regionali. Un modo concreto per rispondere alla crescente domanda di assistenza e garantire ai cittadini un servizio sanitario efficiente e di qualità.

Il progetto lanciato dalla Regione rappresenta un segnale importante di attenzione ai giovani e al sistema sanitario. Investire negli infermieri di domani significa tutelare la salute di tutti, offrendo opportunità formative e professionali concrete e contribuendo al rafforzamento del sistema sanitario pubblico.

Nei prossimi giorni la proposta sarà perfezionata nei dettagli normativi, anche grazie al contributo degli Ordini e delle Università, per essere poi inserita nei provvedimenti ufficiali di assestamento. Un’iniziativa che potrebbe fare da modello anche per altre Regioni che si trovano ad affrontare analoghe criticità nel reclutamento del personale sanitario.

