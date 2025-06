Confcommercio Fvg avvia Cer per ridurre i costi dell’energia

È stata presentata a Capriva del Friuli, a Villa Russiz, la prima Comunità energetica rinnovabile (Cer) promossa da un’associazione di categoria in Friuli-Venezia Giulia. L’iniziativa, firmata Confcommercio Trieste, rappresenta una svolta importante nel sostegno alle imprese del terziario, con particolare attenzione ai settori dell’ospitalità, della ristorazione e dei servizi alla grande distribuzione.

Durante l’assemblea annuale di Confcommercio Trieste, il presidente Antonio Paoletti ha illustrato le potenzialità di questo modello energetico condiviso, alla presenza del sindaco di Trieste Roberto Dipiazza e del presidente di Confcommercio Fvg Gianluca Madriz.

Energia pulita e vantaggi economici

Le Cer permettono agli associati di produrre, condividere e consumare energia rinnovabile localmente, con un impatto diretto sulla bolletta energetica. Secondo i dati dell’Osservatorio Energia di Confcommercio, a gennaio 2025 le bollette delle imprese del terziario sono aumentate del 24% rispetto al 2024 e del 56% rispetto al 2019. Una situazione che rende ancora più urgente l’adozione di modelli alternativi e sostenibili.

Il sostegno della Regione Friuli-Venezia Giulia

L’assessore regionale alla difesa dell’ambiente, Fabio Scoccimarro, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa, definendola “un contributo concreto alla creazione di una rete territoriale solida e trasversale verso un futuro ecologico”. Il progetto, ha spiegato l’assessore, richiede un impegno condiviso tra istituzioni, imprese, associazioni e cittadini.

Scoccimarro ha anche annunciato l’impegno della Regione per la costituzione di una Cer regionale su area vasta, con la Regione stessa come socio fondatore in collaborazione con Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile.

Cer come investimento per il futuro

Il sistema delle Comunità energetiche, secondo Scoccimarro, non solo riduce i costi di produzione e migliora la sostenibilità, ma favorisce investimenti condivisi tra i membri, con benefici anche per le fasce più deboli e le generazioni future.

Un modello che potrà diventare punto di riferimento per altre realtà associative e territoriali, capace di coniugare sviluppo economico e responsabilità ambientale.

Geopolitica e necessità di autonomia

Nel suo intervento, Scoccimarro ha infine evidenziato il peso della crisi geopolitica attuale, in particolare l’escalation del conflitto tra Israele e Iran, che minaccia nuovi rincari nel mercato energetico. In questo contesto, le Cer rappresentano una strategia di resilienza capace di garantire maggiore autonomia e sicurezza energetica.

