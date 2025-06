Friuli-Venezia Giulia, al via il progetto per gli alberi monumentali

Un ambizioso progetto scientifico è stato avviato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia per salvaguardare gli alberi monumentali presenti sul suo territorio. L’iniziativa, annunciata dall’assessore alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante, ha l’obiettivo di elaborare un piano di riproduzione per queste piante straordinarie, preservando così il loro corredo genetico. Si tratta di un’importante risposta al riscaldamento globale, che riconosce negli alberi secolari non solo un valore storico e paesaggistico, ma anche un possibile alleato nella lotta ambientale.

Collaborazioni nazionali e internazionali

Il progetto coinvolge una rete di eccellenze scientifiche: gli Orti Botanici di Trieste e Udine, quelli nazionali di Palermo e Padova, istituti di ricerca internazionali, la Direzione forestale regionale e il Vivaio di Tarcento. L’obiettivo comune è conservare il DNA degli alberi monumentali per garantirne la sopravvivenza anche in condizioni climatiche mutate. La resilienza di queste piante le rende un patrimonio naturale di inestimabile valore, da cui potrebbero derivare future strategie di mitigazione del cambiamento climatico.

Numeri da record in tutta la regione

Secondo l’ultimo aggiornamento degli elenchi, sono oltre 1.600 gli alberi monumentali censiti e tutelati in Friuli-Venezia Giulia, appartenenti a 541 schede approvate. Tra questi spicca l’abete bianco di Paularo, con 53,34 metri di altezza, l’albero autoctono più alto d’Italia. Lo stesso Comune detiene anche il primato di ospitare i tre alberi più alti della regione.

Ma non è solo l’altezza a impressionare: alcuni esemplari si distinguono per la larghezza del tronco, come il pioppo bianco di Fraforeano, la quercia di Sterpo a Bertiolo e il castagno di Canalaz a Grimacco, tutti con una circonferenza superiore agli otto metri.

Un patrimonio ricco e diffuso

Il patrimonio arboreo monumentale regionale comprende ben 120 specie diverse, alcune delle quali rare e uniche nel territorio del Friuli-Venezia Giulia. Sorprende anche la capillarità della presenza di questi giganti verdi: il 70% dei Comuni regionali vanta almeno un albero monumentale o “notevole”. Proprio quest’ultima categoria, introdotta per prima in Italia dalla Regione, rappresenta gli esemplari candidati a diventare monumentali in futuro.

Un libro per raccontare i giganti verdi

Per valorizzare e far conoscere questo patrimonio, la Direzione Infrastrutture e territorio sta preparando il volume “I giganti verdi della Regione FVG”, atteso per il prossimo anno. Il libro raccoglierà curiosità, dati e storie legate agli alberi secolari della regione, con l’intento di coinvolgere cittadini, scuole e turisti in una nuova consapevolezza ambientale.

