FVGreen, parte la gara per le migliori idee sostenibili del Friuli-Venezia Giulia

Il Friuli-Venezia Giulia accelera verso la sostenibilità, lanciando il Premio FVGreen, fortemente voluto dalla Regione per stimolare e promuovere le buone pratiche ambientali. La presentazione ufficiale, tenutasi nella sede regionale di Trieste in via Carducci, è stata guidata dall’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro.

“Questo premio rappresenta un tassello fondamentale di un progetto organico che mira a trasformare il nostro territorio in un modello avanzato di sostenibilità”, ha affermato Scoccimarro durante la presentazione.

Una legge anticipatrice e ambiziosa

Il Premio FVGreen trae origine dalla legge quadro sulla sostenibilità, approvata nel 2023 dal Consiglio regionale, che pone la regione Friuli-Venezia Giulia in anticipo di almeno cinque anni sugli obiettivi del Green Deal europeo. Tale legge ha individuato obiettivi realistici e concreti per la decarbonizzazione, l’efficienza energetica, la mobilità sostenibile e la tutela delle risorse naturali.

Chi può partecipare

Le candidature sono aperte fino al 25 luglio 2025 tramite il sito ufficiale www.premiofvgreen.com. Il premio è rivolto a tutte le realtà locali – imprese, startup, enti pubblici, scuole, associazioni no profit e realtà civiche – con progetti che riguardano due specifici ambiti:

Risorse idriche (tutela delle acque, fitodepurazione, idroelettrico sostenibile);

Energia e clima (rinnovabili, efficienza energetica, mobilità sostenibile).

Selezione e cerimonia finale

I progetti candidati saranno valutati da una commissione indipendente presieduta da Edo Ronchi, figura autorevole nel campo ambientale, garantendo trasparenza e meritocrazia.

I vincitori, sei principali e dodici tra secondi e terzi classificati, saranno annunciati l’8 novembre 2025 presso il Teatro Verdi di Trieste. Ai progetti premiati verrà assegnato un “Riconoscimento di sostenibilità della Regione Friuli-Venezia Giulia” e saranno promossi sui canali istituzionali e mediatici regionali.

