Quasi 100mila cittadini in FVG scelgono lo sconto con l’app QRFvg Carburanti

In Friuli-Venezia Giulia prosegue il successo della digitalizzazione del sistema di sconti carburante. L’assessore Fabio Scoccimarro, durante l’audizione nella IV Commissione regionale, ha riferito che sono già 97.971 le tessere carburante attivate in formato digitale, evidenziando un significativo percorso di modernizzazione avviato dalla Regione.

Numeri significativi della transizione digitale

Ad oggi, le tessere complessivamente rilasciate sono 692.440, segno che la digitalizzazione, pur procedendo spedita, lascia ancora spazio alle tessere fisiche, con lo scopo di garantire inclusività e accessibilità a tutti i cittadini. L’app “QRFvg Carburanti“ dimostra una grande diffusione con quasi centomila utenti attivi nella regione.

Rete distributori aggiornata e campagne informative

Scoccimarro ha precisato che su 435 distributori regionali, 411 hanno già abilitato i loro Pos digitali per la lettura del QR code dell’app. Questo elevato livello di adeguamento tecnologico è stato possibile grazie alla stretta collaborazione tra amministrazione regionale e operatori locali.

Per garantire che tutti i residenti possano beneficiare dei vantaggi del sistema digitale, la Regione sta conducendo campagne informative mirate, chiarendo ai cittadini le modalità di funzionamento e utilizzo dell’app. Il tutto per facilitare una transizione inclusiva e realmente accessibile.

Nessuna scadenza per la tessera fisica

L’assessore ha inoltre sottolineato che non esiste una data limite per l’utilizzo della tessera fisica. Questa scelta strategica è stata presa per assicurare continuità ed equità, rispondendo così alle esigenze delle diverse fasce della popolazione e garantendo che nessun cittadino resti escluso dalla possibilità di usufruire del contributo carburante.

Impegno tra innovazione e inclusività

“La volontà della Regione – ha concluso Scoccimarro – è quella di portare avanti un modello di innovazione sensibile alle esigenze sociali, tutelando cittadini ed esercenti, combattendo fenomeni come il ‘turismo del pieno‘, e favorendo un approccio tecnologico inclusivo e sostenibile”.

