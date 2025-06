Torna la navetta gratuita a Lignano Sabbiadoro per l’estate 2025

Dal 22 giugno e fino al 31 agosto, ogni domenica i turisti e residenti di Lignano Sabbiadoro potranno dimenticare lo stress del parcheggio grazie al servizio gratuito di bus navetta. Il collegamento, attivo già con successo la scorsa stagione, riparte per tutta l’estate con partenza dal grande parcheggio del Luna Park di viale Europa fino al cuore del lungomare di Sabbiadoro.

La navetta rappresenta una soluzione pratica e sostenibile, voluta dal Comune di Lignano Sabbiadoro in collaborazione con Tpl Fvg – Arriva Udine e con il supporto della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Fermate strategiche e corse ogni 30 minuti

Niente più giri a vuoto sotto il sole per cercare un posto auto: la navetta parte ogni 30 minuti, con la prima corsa dal Lungomare alle 9:00 e l’ultima di rientro al Luna Park alle 19:30. Il percorso prevede fermate strategiche lungo tutto il tragitto, in modo da coprire in modo capillare le aree di maggiore interesse turistico e balneare.

Il servizio è attivo ogni domenica fino al 31 agosto, con una corsa straordinaria prevista anche per Ferragosto. Attenzione però: domenica 6 luglio, in occasione dell’AirShow, il percorso potrebbe subire variazioni che saranno segnalate in loco.

Un’iniziativa per la mobilità sostenibile

Per l’assessore alla viabilità Marina Bidin, si tratta di “un servizio intelligente e pratico, che punta a facilitare l’accesso al mare, riducendo traffico, smog e congestione nel centro città”. L’iniziativa non solo semplifica la vita ai bagnanti, ma rientra in una più ampia visione di mobilità sostenibile, attenta all’ambiente e al miglioramento della qualità della vita urbana.

“La scelta di mantenere il servizio gratuito – aggiunge Bidin – vuole incentivare l’uso del trasporto pubblico e ridurre l’impatto delle auto nelle zone più affollate”.

Uno sguardo al futuro: possibile estensione a Pineta

Per ora il servizio copre la zona di Sabbiadoro, storicamente più congestionata, ma l’amministrazione guarda avanti. L’assessore Bidin ha infatti dichiarato che è in corso un dialogo con il gestore per valutare una futura estensione anche alla zona di Pineta, altra località balneare molto frequentata.

Per tutti i dettagli su orari e fermate, è possibile consultare il sito ufficiale del Comune di Lignano Sabbiadoro. Con questa iniziativa, Lignano si conferma all’avanguardia nella promozione di una turistica più green, in linea con le tendenze europee verso la mobilità dolce e sostenibile.

