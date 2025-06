Gruppo Cgn, da 30 anni protagonista di welfare e innovazione

Il Gruppo Servizi Cgn ha festeggiato il suo trentesimo anniversario dalla fondazione, confermandosi come un’eccellenza imprenditoriale che ha saputo coniugare sviluppo economico e welfare aziendale con attenzione costante al territorio. L’evento celebrativo si è svolto a Pordenone, alla presenza dell’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante.

Impresa e territorio: un modello di successo

Durante la celebrazione, Amirante ha evidenziato come, in questi trent’anni, il Gruppo Cgn abbia rappresentato un modello positivo per l’intera regione Friuli-Venezia Giulia, promuovendo non solo la crescita aziendale, ma anche quella sociale e culturale. La filosofia del gruppo è centrata su un sistema avanzato di welfare aziendale che pone il benessere dei dipendenti e della comunità locale al centro della propria visione strategica.

Un’eccellenza in continua crescita

Fondato nel 1995 dalla famiglia Broggian, il Gruppo Servizi Cgn è oggi il principale service provider italiano per la consulenza fiscale e del lavoro, rivolgendosi a oltre 25 mila studi professionali associati. Dal 2021, la società è diventata una Società benefit, impegnandosi formalmente a promuovere il benessere collettivo attraverso i propri servizi digitali, software, assistenza normativa e formazione specialistica.

Nuovi spazi simbolo dell’innovazione e sostenibilità

L’anniversario è stata anche l’occasione per inaugurare due nuove strutture significative nella zona industriale di Vallenoncello: “Acquario“, che ospita il nuovo data center aziendale e rappresenta il cuore dell’infrastruttura tecnologica, e “Mare Verde“, uno spazio verde rigenerato dedicato all’incontro e alla cultura, perfettamente integrato nel quartiere.

Rigenerazione urbana: il “borgo aziendale” come esempio virtuoso

L’assessore Amirante ha sottolineato l’importanza del progetto urbanistico che ha trasformato l’area attorno alla sede del Gruppo Cgn in un “borgo aziendale” moderno, integrato e aperto al territorio, un modello concreto di rigenerazione urbana che coniuga funzionalità, estetica e socialità.

Un ringraziamento speciale alla famiglia Broggian

Infine, a nome della Regione Friuli-Venezia Giulia, Amirante ha espresso gratitudine alla famiglia Broggian, sottolineando la lungimiranza e l’impegno verso il territorio che hanno caratterizzato questi trent’anni di attività imprenditoriale.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook