Nuovo Aldi a Pordenone: dove si trova e quando è aperto

È passato solo un mese dalla chiusura dello storico Eurospar di viale Venezia 61, lungo la SS13 Pontebbana, ma lo spazio non è rimasto vuoto a lungo. Il 19 giugno, infatti, è stato inaugurato un nuovo punto vendita della catena Aldi, che ha così raddoppiato la sua presenza a Pordenone, affiancando lo store già attivo in via Prasecco.

Inaugurazione da record: parcheggi saturi già al mattino

Il debutto del nuovo supermercato tedesco non è passato inosservato. Fin dalle prime ore del mattino, decine di pordenonesi si sono riversati nel parcheggio del negozio per scoprire l’offerta di Aldi. Alle 9:00 lo spazio antistante era già completamente pieno, con auto parcheggiate ovunque, anche lungo le strade limitrofe e sul lato opposto della Pontebbana.

Un entusiasmo che testimonia non solo la curiosità per le nuove aperture, ma anche l’interesse crescente verso le catene della GDO tedesche, sempre più apprezzate dal pubblico italiano.

Aldi e Lidl, i “nuovi protagonisti” della GDO

I supermercati Aldi e Lidl – un tempo etichettati semplicemente come discount – stanno ridefinendo il concetto stesso di grande distribuzione. La loro offerta, pur simile fra loro, si distingue nettamente da quella delle catene italiane, grazie a una strategia commerciale efficace, prezzi competitivi, ma anche layout moderni e prodotti esclusivi.

Anche le scelte logistiche non sono casuali: Lidl, a Pordenone, presidia storicamente via Ungaresca (zona Nord) e viale Treviso (zona Sud), oltre al punto vendita di Cordenons per la zona Est. Aldi, invece, ha puntato tutto sulla SS13 Pontebbana, con il primo punto vendita in via Prasecco (verso Treviso) e ora con quello in viale Venezia (verso Udine), riuscendo così a coprire entrambi i versanti della città.

Un nuovo polo per la spesa quotidiana

La posizione del nuovo Aldi, già sede dell’Eurospar, risulta strategica: facilmente raggiungibile, dotata di ampio parcheggio (nonostante le difficoltà iniziali), e ora pronta a servire una vasta clientela locale. Si tratta di un importante segnale per il commercio di quartiere, che ritrova in questa apertura un punto di riferimento solido dopo la chiusura dello storico punto vendita precedente.

Orari di apertura del nuovo Aldi

Per chi desidera visitarlo, il nuovo Aldi di viale Venezia 61 osserva i seguenti orari:

Lunedì – Sabato : 08:30 – 20:30

: 08:30 – 20:30 Domenica: 09:00 – 20:00

L’apertura domenicale conferma la volontà del gruppo tedesco di intercettare tutte le esigenze dei consumatori, anche nei giorni festivi.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook