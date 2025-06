Prima prova maturità: cosa hanno scelto gli studenti a Pordenone

Oltre duemila studenti si sono presentati puntuali alle ore 8:30 nei vari istituti superiori di Pordenone per affrontare la temuta prima prova dell’esame di maturità, ovvero il tema d’italiano. Sette le tracce proposte dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, suddivise in tre categorie:

Tipologia A , analisi del testo;

, analisi del testo; Tipologia B , tracce di tipo argomentativo;

, tracce di tipo argomentativo; Tipologia C, tema di attualità.

Tra queste, alcune hanno riscosso particolare successo tra i maturandi pordenonesi.

Borsellino e il valore della legalità

Una delle tracce più scelte è stata quella ispirata a Paolo Borsellino, con la citazione “I giovani, la mia speranza”, tratta da un’intervista pubblicata su Epoca. Un tema dal forte valore civico, che ha colpito nel profondo molti studenti.

“Una traccia con un significato importante – ha detto uno studente del liceo Leopardi-Majorana – che mi ha spinto a dare il massimo per onorare la memoria del magistrato ucciso nella strage di via D’Amelio nel 1992”.

Il rispetto come parola chiave del nostro tempo

Altra traccia molto gettonata è stata quella relativa al concetto di “rispetto”, basata su un articolo di Riccardo Maccioni pubblicato su Avvenire, dove si evidenzia come questa parola sia stata scelta dalla Treccani come “parola dell’anno”.

“Con questa traccia – ha raccontato una studentessa dell’Istituto Grigoletti – ho potuto collegarmi a tematiche attuali come la guerra, i diritti delle donne e il rispetto tra generazioni”.

Gli anni Trenta e la crisi economica globale

Alcuni studenti hanno preferito cimentarsi con temi più storici e complessi. È il caso della traccia tratta dal libro di Piers Brendon Gli anni Trenta. Il decennio che sconvolse il mondo, che analizza il crollo di Wall Street e le sue conseguenze, come la disoccupazione di massa negli Stati Uniti.

Un ragazzo del Majorana ha dichiarato: “Un argomento impegnativo, ma che mi ha permesso di riflettere sul valore della stabilità economica nella storia”.

I social network e l’indignazione digitale

Infine, il tema di attualità legato ai social network ha avuto grande presa tra gli studenti. Il brano proposto, tratto dal libro di Anna Meldolesi e Chiara Lalli, pone l’accento su come “l’indignazione sia il motore del mondo social”.

Un argomento che ha offerto ampio spazio di riflessione sui comportamenti digitali, la viralità e il ruolo delle emozioni nella comunicazione online.

