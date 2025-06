Abbattimento delle rette dei nidi in FVG, procedure più snelle per le famiglie

La Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia ha approvato in via preliminare una modifica del Regolamento relativo al fondo destinato all’abbattimento delle rette per i servizi educativi della prima infanzia. La proposta, avanzata dall’assessore regionale all’Istruzione e alla Famiglia Alessia Rosolen, mira a velocizzare l’erogazione dei contributi e a semplificare gli adempimenti burocratici per famiglie ed enti gestori.

Tempi più veloci per l’erogazione dei contributi

La modifica principale riguarda la riduzione dei tempi amministrativi. Secondo Rosolen, l’obiettivo è garantire alle famiglie un sostegno più rapido e concreto, accelerando i tempi di pagamento del contributo regionale per abbattere le rette degli asili nido e altri servizi dedicati alla prima infanzia.

Semplificazione burocratica per le famiglie

Tra le novità rilevanti introdotte dalla delibera figura l’esonero dall’obbligo di presentazione dell’ISEE per le famiglie in situazione di vedovanza. Una misura pensata per agevolare ulteriormente l’accesso ai servizi educativi, riducendo gli adempimenti burocratici per le situazioni più delicate.

Maggiore efficienza per enti e amministrazione

La proposta della Giunta punta anche a snellire la gestione operativa e amministrativa da parte degli enti gestori e dell’Amministrazione regionale. “La semplificazione produrrà un duplice beneficio: una più veloce concessione del contributo per le famiglie e una maggiore efficienza amministrativa per gli enti coinvolti”, ha spiegato Rosolen.

Dopo l’approvazione preliminare della Giunta, la delibera sarà sottoposta all’esame del Consiglio delle Autonomie locali (Cal), che dovrà esprimere il proprio parere prima della definitiva adozione.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook