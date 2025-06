Un importante sostegno arriva dalla Regione Friuli-Venezia Giulia al mondo del calcio dilettantistico: la Giunta regionale ha approvato uno schema di convenzione con la FIGC-LND (Federazione Italiana Giuoco Calcio – Lega Nazionale Dilettanti) che prevede un contributo di 170.000 euro per incentivare e migliorare le attività sportive sul territorio.

Un piano per rafforzare tutte le componenti del calcio locale

Come spiegato dal vicegovernatore con delega allo Sport Mario Anzil, promotore dell’iniziativa, l’obiettivo dell’accordo è chiaro: rafforzare il sistema calcistico dilettantistico regionale, con particolare attenzione a campionati giovanili, calcio femminile e calcio a cinque (futsal).

Il piano di sostegno intende favorire la crescita tecnica e organizzativa delle società affiliate alla Lega Nazionale Dilettanti, promuovendo al contempo la diffusione dello sport come strumento educativo, sociale e formativo.

Risorse anche per impianti sportivi e manutenzioni

Un altro elemento chiave della convenzione è il miglioramento delle strutture sportive: i fondi potranno infatti essere utilizzati anche per interventi sugli impianti utilizzati dalle società, sia per la manutenzione ordinaria che per opere infrastrutturali finalizzate alla sicurezza e all’efficienza degli spazi sportivi.

Durata e copertura temporale dell’accordo

La convenzione avrà validità fino al 30 settembre 2026, ma sarà già possibile rendicontare le spese sostenute nel corso del 2024. I fondi regionali saranno quindi destinati alla stagione sportiva 2025/2026, garantendo una copertura temporale estesa e flessibile, utile per pianificare a lungo termine gli investimenti nel calcio dilettanti.

Un segnale concreto per lo sport territoriale

L’iniziativa rappresenta un segnale forte della volontà della Regione di investire nello sport locale, riconoscendone l’importanza come presidio educativo e aggregativo per le comunità del Friuli-Venezia Giulia. La collaborazione con la FIGC-LND si inserisce in una più ampia strategia di valorizzazione delle realtà sportive minori, spesso vere e proprie fucine di talento e inclusione.

