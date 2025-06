Cordenons, salvano due bambini: premiati agenti e carabinieri

Giovedì 19 giugno, nella Sala Consiliare del Comune di Cordenons, si è svolta una cerimonia di premiazione per gli agenti della Polizia di Stato e i militari dell’Arma dei Carabinieri che si sono distinti in una delicata e rischiosa operazione avvenuta lo scorso 6 giugno. L’intervento ha portato al salvataggio di due minori e all’arresto di un uomo in grave stato di alterazione psico-fisica, armato di coltello.

La minaccia in hotel e il salvataggio dei bambini

L’uomo, residente con la famiglia presso l’hotel Naonis, si trovava in uno stato di alterazione dovuto presumibilmente all’assunzione di cocaina. In un momento di estrema tensione, ha minacciato di colpire con un coltello il figlioletto di pochi mesi. L’arrivo tempestivo degli operatori ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente. Entrambi i bambini, sottoposti successivamente ad accertamenti ospedalieri, sono risultati positivi alla cocaina, elemento che ha aggravato ulteriormente la gravità del caso.

L’intervento congiunto delle forze dell’ordine

L’operazione ha coinvolto la Squadra Volante della Questura di Pordenone e il Nucleo Radiomobile dei Carabinieri, in un perfetto esempio di collaborazione interforze. L’aggressore ha opposto violenta resistenza, ma è stato bloccato grazie all’intervento coordinato, che ha permesso anche di mettere in sicurezza i due minori e restituire tranquillità alla comunità.

Riconoscimento ufficiale per gli operatori feriti

Durante l’intervento, cinque operatori delle forze dell’ordine hanno riportato ferite con prognosi fino a dieci giorni. Il loro gesto è stato definito un esempio di dedizione e spirito di servizio, capace di mettere a rischio la propria incolumità per salvare vite innocenti. Alla cerimonia erano presenti il Sindaco di Cordenons, il Questore della Provincia di Pordenone e il Comandante dei Carabinieri della Compagnia di Pordenone, che hanno tutti espresso profonda gratitudine e stima per gli uomini e le donne in divisa.

Un messaggio chiaro alla cittadinanza

Le autorità locali hanno sottolineato l’importanza della cooperazione tra Polizia e Carabinieri come pilastro fondamentale della sicurezza pubblica, sia in termini concreti che di percezione da parte della cittadinanza. La cerimonia è stata un’occasione per rafforzare il legame tra istituzioni e cittadini, promuovendo una cultura di fiducia e rispetto verso le forze dell’ordine.

