Trasporti, nuovi autobus elettrici a Udine: al via la transizione ecologica per tutto il FVG

Udine guarda al futuro con decisione e impegno nella sostenibilità ambientale. Nella sede di Arriva, sono stati ufficialmente consegnati due nuovi bus elettrici Menarini Citymood 10e, destinati al servizio urbano. Un evento simbolico che segna l’inizio di una significativa rivoluzione ecologica nel settore del trasporto pubblico locale.

Investimenti e obiettivi ambiziosi entro il 2030

Questi nuovi mezzi fanno parte di un programma strutturato di rinnovo delle flotte che coinvolge anche Trieste, Gorizia e Pordenone, con un investimento complessivo superiore a 300 milioni di euro entro il 2030. L’obiettivo centrale è ridurre drasticamente l’impatto ambientale e migliorare sensibilmente la qualità del servizio offerto ai cittadini, promuovendo l’uso dei mezzi pubblici al posto delle auto private.

Il ruolo chiave del PNRR nella decarbonizzazione

Come ha spiegato l’assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante, questo processo di decarbonizzazione ha subito una forte accelerazione grazie anche ai finanziamenti del PNRR, stimolando la produzione nazionale di autobus ecologici. I bus elettrici appena consegnati sono infatti prodotti in Italia, a testimonianza di un investimento in qualità, innovazione e comfort con un valore aggiunto fondamentale: le emissioni zero.

Sviluppo delle infrastrutture e qualità del servizio

In parallelo, si lavora anche alla creazione di infrastrutture di supporto, come le stazioni di ricarica rapida da 150 kW già operative e officine specializzate. Inoltre, la Regione finanzia interventi mirati sull’adeguamento di fermate e pensiline, migliorando ulteriormente l’esperienza di viaggio.

Evoluzione della flotta TPL: dal metano al biodiesel HVO

I nuovi mezzi della TPL FVG portano a cinque il numero di autobus elettrici attivi a Udine, che affiancano una consistente flotta di veicoli a gas naturale compresso (CNG). Attualmente, su 86 bus urbani, ben 67 utilizzano metano, e entro il 2030 la quota di mezzi ecologici salirà a circa il 54% della flotta complessiva, con l’introduzione anche di autobus alimentati a biodiesel di nuova generazione (HVO).

Tecnologia e accessibilità nei nuovi bus elettrici

I due mezzi consegnati oggi, dal costo unitario di 495 mila euro, rappresentano il top di gamma tecnologico e offrono la massima sicurezza, comfort e accessibilità, con una capacità di 88 passeggeri, pedana elettrica per persone con disabilità e funzionalità di ricarica rapida.

La sfida ecologica, una priorità per il Friuli-Venezia Giulia

Cristina Amirante ha sottolineato come la transizione ecologica rappresenti una sfida fondamentale per la regione Friuli-Venezia Giulia, che mira a offrire ai cittadini un trasporto pubblico sempre più moderno, attrattivo ed ecologico.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook