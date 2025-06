Zannier elogia la Scuola Mosaicisti: “Eccellenza che unisce arte e lavoro”

Durante la cerimonia di consegna degli attestati agli studenti, l’assessore regionale Stefano Zannier ha ribadito il ruolo strategico della Scuola Mosaicisti del Friuli, sottolineandone il valore nel coniugare arte, artigianato e occupazione qualificata.

Una formazione che unisce creatività e concretezza

“Questo è un istituto che sapientemente abbina alle capacità artistiche il saper fare artigiano“, ha affermato Zannier. La scuola, infatti, non si limita a trasmettere competenze artistiche, ma forma figure altamente professionali, pronte a entrare nel mercato del lavoro, anche internazionale. La cerimonia si è svolta alla presenza del presidente dell’istituto Stefano Lovison e del sindaco di Spilimbergo Enrico Sarcinelli, che hanno celebrato insieme agli studenti un percorso di studi intenso e ricco di opportunità.

Un unicum nel panorama formativo

Zannier ha definito l’istituto come “un unicum nel panorama formativo regionale e nazionale”, capace di generare artisti-artigiani pronti ad affrontare sfide professionali in tutto il mondo. A testimonianza della reputazione internazionale della scuola, l’assessore ha ricordato la sua recente visita in Brasile, dove ha incontrato mosaicisti diplomati proprio a Spilimbergo, oggi attivi e apprezzati nel settore.

Valorizzazione del territorio e occupazione qualificata

La Scuola Mosaicisti si distingue per la sua capacità di radicare l’insegnamento nella tradizione, mantenendo al tempo stesso uno sguardo attento all’innovazione. Zannier ha evidenziato come questo approccio sia in piena sintonia con la visione della Regione: investire in formazione per generare occupazione e valorizzare le eccellenze locali.

Il sostegno convinto della Regione

“La Regione continuerà a sostenere realtà come la Scuola Mosaicisti del Friuli”, ha assicurato Zannier, spiegando che istituzioni di questo tipo rappresentano una risposta concreta alla domanda di lavoro qualificato. Inoltre, contribuiscono in maniera decisiva alla promozione dell’identità culturale del Friuli-Venezia Giulia, consolidando il legame tra istruzione, artigianato e sviluppo territoriale.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook