48ª adunata Alpini Pordenone: il sindaco Basso sfila con le penne nere

“Un’emozione vera”. Con queste parole cariche di significato il sindaco di Pordenone, Alessandro Basso, ha descritto la mattinata trascorsa in occasione della 48ª adunata sezionale degli Alpini di Pordenone, tenutasi a San Vito al Tagliamento.

Per la prima volta Basso ha avuto l’onore di sfilare con le penne nere, partecipando attivamente a un evento che ha coinvolto migliaia di persone in un clima di orgoglio e coesione.

Una giornata ricca di significato

La giornata ha preso il via con l’Alzabandiera, seguito dalla Santa Messa officiata dal Vescovo Giuseppe Pellegrini. Il corteo ha attraversato una San Vito festosa e partecipe, regalando ai partecipanti e agli spettatori momenti di forte impatto emotivo.

“Tutto è stato ricco di significato”, ha dichiarato Basso, che ha colto l’occasione per ringraziare pubblicamente Ilario Merlin, presidente della sezione di Pordenone dell’ANA, per l’organizzazione impeccabile, supportato da un direttivo all’altezza della ricorrenza.

Cento anni di storia alpina

Non è mancato un richiamo alla storia: la sezione ANA di Pordenone vanta un secolo di vita, una testimonianza di resilienza, dedizione e amore per il territorio.

Il sindaco ha evidenziato come i Valori Alpini siano “cardini delle nostre comunità” e ha sottolineato la necessità di trasmettere questi valori alle nuove generazioni. Secondo Basso, se i giovani seguissero l’esempio degli Alpini, l’intera società ne trarrebbe beneficio.

Il plauso del deputato Loperfido

Anche il deputato Emanuele Loperfido ha voluto manifestare la propria riconoscenza verso la Sezione ANA di Pordenone. “Rappresentano una forza silenziosa ma sempre presente”, ha detto, sottolineando il ruolo fondamentale degli Alpini nel supporto quotidiano alle comunità locali, accanto ai sindaci e agli amministratori.

Con oltre 7.000 iscritti, la sezione si configura come un vero e proprio pilastro civico e sociale, sempre attivo, anche nei momenti più difficili.

