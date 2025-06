Alanis Morissette incanta Villa Manin: sold out e pubblico da tutta Europa

Villa Manin di Passariano ha inaugurato ieri 22 giugno la sua stagione di concerti con un evento di altissimo profilo: il live sold out di Alanis Morissette, artista simbolo degli anni ’90 e vera icona della Generazione X. L’esibizione dell’artista canadese ha rappresentato il primo grande appuntamento internazionale del cartellone GO!2025 & Friends, registrando un’affluenza di ben 9mila spettatori, provenienti non solo dal Friuli-Venezia Giulia, ma anche da Veneto, Slovenia e Austria.

Un evento internazionale che valorizza la cultura e il turismo

Presente all’evento, il vicegovernatore con delega alla Cultura Mario Anzil ha sottolineato come questa apertura confermi la vocazione culturale e turistica della regione:

“Aprire la stagione dei concerti con l’esibizione di un’artista internazionale come Alanis Morissette significa offrire al pubblico un grande evento musicale e consolidare la vocazione culturale e turistica del Friuli-Venezia Giulia”.

L’immediato sold out dell’evento, con biglietti esauriti in pochi giorni, dimostra la strategia vincente di puntare su nomi di risonanza globale per attirare un pubblico ampio e variegato, capace di generare ricadute economiche e turistiche positive.

Villa Manin: un’agorà culturale nel cuore dell’Europa

Nel corso del suo intervento, Anzil ha rimarcato il ruolo centrale di Villa Manin non solo come contenitore monumentale e artistico, ma anche come luogo vivo di produzione culturale.

“Villa Manin è un luogo di formazione, produzione ed esposizione culturale, ma anche un’agorà dove è possibile organizzare ogni tipo di evento, tra cui i concerti estivi”.

Durante l’estate, Villa Manin ospiterà un parterre di artisti di primo piano sia italiani che internazionali. Tra i nomi annunciati: Brunori Sas, Irama, Ghali, Anna, Gianna Nannini, Sting, Umberto Tozzi, Riccardo Muti, Giorgia e Alessandra Amoroso.

Una line-up che conferma Villa Manin come cuore pulsante della cultura nel centro del Friuli-Venezia Giulia e quindi al centro dell’Europa.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook