Da scarto a risorsa: inaugurato l’impianto di riciclo del sale del San Daniele Dop

Il Consorzio del Prosciutto di San Daniele Dop ha inaugurato a Trasaghis un impianto innovativo per il riciclo e la valorizzazione del sale esausto e della salamoia, diventando un unicum in Italia e in Europa.

Come funziona l’impianto e perché è «unico»

La struttura tratta due tipologie di scarto – sale solido esausto e salamoia – rigenerandole in prodotti destinati a:

trattamento stradale antighiaccio

concia delle pelli

usi industriali vari

Questo modello di economia circolare riduce drasticamente i costi di smaltimento e l’impatto ambientale, trasformando un rifiuto in una nuova risorsa.

Benefici ambientali: -90 % di CO₂

Prima dell’intervento, i camion percorrevano centinaia di chilometri verso impianti fuori regione. Oggi servono appena 35 km a/r, con un taglio dell’88 % delle distanze e del 90 % delle emissioni di anidride carbonica.

Collaborazione pubblico-privato e sostegno regionale

L’opera è stata finanziata con contratti di insediamento, fondi di rotazione e garanzie Confidi, a testimonianza di una sinergia virtuosa tra Regione e imprese. L’assessore alle Attività produttive Sergio Emidio Bini lo definisce «motore di nuovo sviluppo economico», mentre il collega all’Agroalimentare Stefano Zannier sottolinea il plus di visibilità internazionale per il prosciutto friulano.

Valorizzazione del territorio di Trasaghis

La realizzazione ha riqualificato un capannone dismesso, rivitalizzando la zona industriale locale e generando nuove opportunità occupazionali per l’Alto Friuli.

L’impianto apre la strada a ulteriori progetti di sostenibilità nel comparto agroalimentare regionale, posizionando il Prosciutto di San Daniele come benchmark di responsabilità ambientale nel settore carni & salumi.

