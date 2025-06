Iefp 2025/26: nuove linee guida in per una formazione sempre più vicina al lavoro

Il Friuli-Venezia Giulia rafforza la propria offerta formativa nel settore dell’istruzione e formazione professionale (Iefp) con l’approvazione delle nuove linee guida per l’anno scolastico 2025/26, recentemente varate dalla Giunta regionale. L’obiettivo è quello di potenziare le competenze degli studenti, allinearli ai fabbisogni del mercato del lavoro e offrire loro maggiori opportunità di occupazione immediata.

Percorsi annuali da 1188 ore e nuovi profili professionali

Una delle principali novità è l’introduzione di una nuova modalità formativa annuale da 1188 ore, pensata per migliorare le competenze di base e facilitare il superamento dell’esame di Stato. In parallelo, sono stati introdotti sette nuovi profili professionali che mirano a rispondere in modo più mirato alla domanda del mercato del lavoro locale e nazionale.

Un sistema formativo centrato sulla persona

L’assessore all’Istruzione e Formazione Alessia Rosolen ha sottolineato come il sistema Iefp della regione continui a valorizzare la persona, mettendo al centro i ritmi e i talenti individuali. La dimensione lavorativa rimane un pilastro fondamentale, sia come strumento formativo che come base per definire i nuovi profili professionali.

Duale, alternanza e apprendistato: apprendere facendo

I percorsi triennali, quadriennali e quelli di quarto anno da 1056 ore potranno essere attivati anche in modalità duale, una formula che unisce teoria e pratica, favorendo l’apprendimento “in situazione” grazie a strumenti come l’apprendistato e l’alternanza scuola-lavoro. Questa metodologia ha dimostrato di essere particolarmente efficace per accompagnare i giovani verso il lavoro in modo concreto.

La filiera tecnologico-professionale 4+2

Tra le riforme più significative rientra la filiera tecnologico-professionale 4+2, istituita con la legge 121 del 2024, che prevede percorsi strutturati in sei anni nei settori chiave della metalmeccanica, meccatronica, energia, servizi digitali, turismo, edilizia, commercio e agroalimentare.

La filiera è costruita sulla collaborazione tra scuola secondaria, sistema Iefp e ITS Academy, offrendo un canale formativo alternativo all’università, di durata più breve ma con un’alta specializzazione tecnica e un forte collegamento con il mondo del lavoro.

Oltre il 90% dei diplomati trova lavoro in un anno

I dati parlano chiaro: oltre il 90% dei diplomati in Friuli-Venezia Giulia trova occupazione entro un anno dal termine del percorso. Un risultato che testimonia l’efficacia e la modernità del sistema Iefp regionale, sempre più orientato a costruire futuri professionisti consapevoli e pronti ad affrontare le sfide del mercato.

