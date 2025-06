Riccardi conferma il contributo regionale per le terapie integrative

La Regione Friuli-Venezia Giulia ha confermato anche per il 2025 il contributo giornaliero per le terapie integrative, comprese le cure climatiche, termali e i soggiorni terapeutici, a favore delle persone in condizioni di fragilità. La misura, promossa e presentata dall’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi, mira a valorizzare i percorsi di salute complementari, sostenendo il benessere e la qualità della vita dei cittadini più vulnerabili.

L’importo e i beneficiari del contributo

L’ammontare del contributo rimane fissato a 46,20 euro al giorno, lo stesso previsto per il 2024. Potranno beneficiarne i cittadini che appartengono a categorie tutelate, tra cui invalidi e mutilati di guerra o per servizio, come già previsto dalla normativa regionale.

L’obiettivo della misura è duplice: da un lato, favorire l’accesso a trattamenti terapeutici che affiancano l’assistenza sanitaria ordinaria, dall’altro, garantire un supporto economico a chi affronta situazioni di particolare vulnerabilità.

Maggior sostegno per chi necessita di accompagnamento

Una novità significativa riguarda la possibilità, per chi ha bisogno di assistenza continua, di ottenere un contributo raddoppiato, se autorizzato dalla struttura sanitaria. In questo caso, la misura include anche l’eventuale presenza di un accompagnatore, a beneficio della continuità delle cure e della sicurezza del paziente durante l’intero soggiorno terapeutico.

Come accedere al rimborso

Per ottenere il contributo sarà necessario presentare la documentazione che attesti le cure ricevute e le spese sostenute, inclusi i titoli di spesa originali e la conferma dell’effettiva presenza nella struttura. Il rimborso non potrà in nessun caso superare l’importo delle spese effettivamente sostenute.

L’istruttoria e la verifica dei requisiti saranno a carico delle Aziende sanitarie locali, che si occuperanno anche della liquidazione dei rimborsi, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Regione e della disponibilità delle risorse.

L’impegno della Regione per una sanità inclusiva

Secondo l’assessore Riccardi, questa misura testimonia l’attenzione costante della Regione FVG verso le fasce più deboli, sottolineando l’importanza di interventi che promuovano il benessere complessivo della persona, anche al di là dell’assistenza sanitaria standard. Le terapie integrative, infatti, rappresentano una risorsa preziosa per migliorare la qualità della vita, soprattutto in presenza di condizioni croniche o post-traumatiche.

