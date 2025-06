Udine accelera sulla mobilità green: arrivano due nuovi bus elettrici

Venerdì 20 giugno, presso la sede di Arriva Udine in via del Partidor, sono stati presentati ufficialmente due nuovi autobus elettrici MENARINI Citymood 10e, destinati al servizio urbano della città. Un’iniziativa che rientra nel Piano Regionale di rinnovo del TPL, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale del trasporto pubblico, in linea con le strategie europee di transizione energetica.

Alla cerimonia erano presenti le autorità regionali e comunali, tra cui Cristina Amirante, Assessore regionale alle infrastrutture, e Ivano Marchiol, Assessore alla mobilità del Comune di Udine.

Una flotta sempre più green: i numeri del cambiamento

L’introduzione dei nuovi mezzi elettrici si inserisce nel più ampio progetto di rinnovamento della flotta avviato da Arriva Udine. Oggi, il servizio urbano può già contare su 67 autobus a gas naturale compresso, mentre sono solo 14 i mezzi a gasolio ancora in circolazione. I due nuovi Citymood si aggiungono ai 3 bus elettrici da 9 metri in servizio sulle linee 81 e 82.

Entro il 2026, è previsto l’arrivo di altri 10 autobus elettrici e, entro il 2030, si stima che il 54% dell’intera flotta TPL sarà a basso o nullo impatto ambientale, con 201 bus a metano e 15 elettrici.

In parallelo, anche i mezzi a gasolio saranno potenziati con l’introduzione di biodiesel HVO, riducendo ulteriormente le emissioni nocive.

Tecnologia e comfort: ecco cosa offrono i nuovi Citymood 10e

I nuovi autobus elettrici Made in Italy, lunghi 10,66 metri, sono progettati per garantire comfort, sicurezza e sostenibilità. Con una capacità di 88 passeggeri e 22 posti a sedere, sono dotati di:

Motore Siemens da 230 kW

Batterie da 392 kWh per un’autonomia di oltre 300 km

per un’autonomia di oltre 300 km Sistema ADAS per l’assistenza alla guida

per l’assistenza alla guida Wi-Fi, videosorveglianza, monitor, SOS button e prese USB

Mirror cam per eliminare gli angoli ciechi

Pedana elettrica per disabili (prima installazione su questo modello)

(prima installazione su questo modello) Impianti di climatizzazione e paratia di sicurezza per il conducente

Il costo unitario è di circa 495.000 euro, finanziati dal Programma PREPM-TPL.

Le istituzioni: “Udine sempre più vivibile e moderna”

Soddisfazione unanime da parte delle autorità. Diego Regazzo, AD di Arriva Udine, ha sottolineato l’impegno costante per una mobilità urbana più sostenibile e innovativa: “L’obiettivo è migliorare la qualità dell’aria e la vivibilità della città, innovando il servizio con tecnologie d’avanguardia”.

Per l’assessore comunale Marchiol, i nuovi mezzi rappresentano “una tappa fondamentale per una Udine più silenziosa, confortevole e green”.

L’assessore regionale Amirante ha ribadito il valore strategico della mobilità sostenibile: “La transizione ecologica del TPL è una sfida prioritaria per il Friuli-Venezia Giulia, con investimenti mirati e programmazione strutturata”.

