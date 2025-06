Coop aderisce a “Coop For Refugees” e boicotta prodotti israeliani

Coop Alleanza 3.0 non resta indifferente davanti al conflitto in Medio Oriente, in particolare alle violenze in corso nella Striscia di Gaza. La cooperativa ha ribadito la sua posizione storica a favore della pace e della tutela delle popolazioni civili, condannando apertamente le operazioni militari in corso e il blocco degli aiuti umanitari proclamato dal Governo israeliano.

L’impegno di Coop si concretizza con un gesto significativo: la rimozione dagli scaffali di alcuni prodotti di origine israeliana, tra cui alcune referenze di arachidi, salse Tahina e gli articoli a marchio Sodastream. Una scelta forte che vuole essere un segnale chiaro e coerente con i valori della cooperativa.

La solidarietà concreta: arriva Gaza Cola nei supermercati

Parallelamente al boicottaggio di alcuni prodotti israeliani, Coop Alleanza 3.0 ha deciso di supportare attivamente la popolazione palestinese attraverso iniziative solidali. Una di queste è l’adesione alla campagna nazionale “Coop For Refugees”, che mira a portare aiuti concreti ai civili colpiti dal conflitto.

Ma il gesto più simbolico e tangibile è l’introduzione nei punti vendita della Gaza Cola, una bevanda interamente prodotta e distribuita da imprese palestinesi. Il ricavato delle vendite sarà destinato alla ricostruzione di un ospedale nella Striscia di Gaza, fornendo così un aiuto diretto a chi sta vivendo una crisi umanitaria senza precedenti.

Gaza Cola disponibile anche online su EasyCoop

L’impegno di Coop non si ferma ai negozi fisici. La Gaza Cola è acquistabile anche su EasyCoop, il servizio di spesa online della cooperativa, per garantire una più ampia distribuzione e una partecipazione attiva da parte dei consumatori.

Questa scelta non è solo commerciale, ma rappresenta un atto politico e sociale, coerente con una lunga tradizione cooperativa di sostegno ai diritti umani e di condanna a ogni forma di violenza. Coop Alleanza 3.0 si conferma così un attore della grande distribuzione attento e impegnato, che fa della responsabilità sociale un pilastro del proprio operato.

Una cooperativa al fianco della pace e dei diritti

Con queste azioni, Coop Alleanza 3.0 rinnova il suo ruolo di attore consapevole e impegnato nella società, capace di prendere posizione anche su temi delicati e divisivi. La rimozione dei prodotti israeliani e il supporto ai progetti palestinesi testimoniano un’adesione concreta ai valori di giustizia, solidarietà e pace.

Mentre il dibattito internazionale continua, Coop agisce, scegliendo di mettere i propri scaffali e le proprie politiche commerciali al servizio di una causa umanitaria. Un messaggio che va oltre il mercato e che chiama alla responsabilità collettiva.

