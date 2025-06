Friuli-Venezia Giulia cerca il nuovo direttore del Nue 112

La Regione Friuli-Venezia Giulia ha avviato la selezione pubblica per individuare il nuovo direttore del Servizio Nue 112 e Sistemi Tecnologici, incarico attualmente ricoperto da Nazzareno Candotti, che lascia l’incarico dopo sei anni di servizio. Il ruolo è considerato strategico per il funzionamento del sistema regionale delle emergenze, in particolare per la gestione della Centrale Unica di Risposta del Numero Unico Europeo 112.

Un incarico di grande responsabilità

Il nuovo direttore sarà scelto attraverso una selezione basata sulla valutazione dei curricula e, in caso di necessità, con un colloquio individuale. L’incarico avrà durata triennale, a tempo determinato, e richiede competenze elevate sia in ambito tecnico che gestionale. Si tratta di una posizione dirigenziale centrale per la Protezione civile regionale, che comporta anche la responsabilità strategica dell’evoluzione del sistema di risposta alle emergenze.

Come funziona il Nue 112 in Fvg

La Centrale Unica di Risposta (CUR) del 112 è il punto di raccolta delle chiamate di emergenza nella regione e svolge un ruolo essenziale nel coordinare le comunicazioni tra i diversi enti preposti all’intervento: Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco, 118. Negli ultimi anni, sotto la guida di Candotti, il sistema ha conosciuto una fase di grande innovazione e digitalizzazione, diventando sempre più efficiente nella gestione delle chiamate e dei flussi informativi.

Requisiti richiesti per candidarsi

Possono candidarsi laureati in ingegneria, architettura, pianificazione territoriale o titoli equipollenti, con almeno cinque anni di esperienza in ruoli dirigenziali, maturata in ambito pubblico o privato. Sono valutate positivamente le esperienze nella gestione di appalti pubblici, impianti tecnologici o nel coordinamento di sale operative legate all’emergenza. In alternativa, si accettano candidati con formazione specialistica documentata e cinque anni di esperienza in posizioni affini.

Stipendio e trattamento economico

Secondo i dati pubblicati dalla Regione relativi al 2024, al direttore uscente Candotti è stato riconosciuto uno stipendio complessivo di oltre 110mila euro annui, suddivisi tra stipendio base (50.698 €), retribuzione di posizione (41.700 €) e risultato (14.431 €), oltre ad altre voci accessorie e rimborsi spese. Il trattamento economico rappresenta quindi un ulteriore elemento di interesse per professionisti altamente qualificati.

Un ruolo strategico per il futuro della Protezione civile

La figura del nuovo direttore sarà determinante per rafforzare l’affidabilità del servizio 112 e per proseguire il processo di innovazione tecnologica e organizzativa. Il ruolo comporta la supervisione di una struttura nevralgica della macchina emergenziale, con impatto diretto sulla sicurezza dei cittadini del Friuli-Venezia Giulia.

Come candidarsi

I dettagli completi sulla procedura di selezione e le modalità per presentare domanda sono disponibili sul BUR (Bollettino Ufficiale della Regione) n. 24 dell’11 giugno 2025. Per ulteriori informazioni, è possibile scrivere a: concorsi@regione.fvg.it.

