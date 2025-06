Governo FVG, Fedriga Fedriga presenta mozione per rilanciare l’azione di governo

Il governatore del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha ribadito questa mattina, durante il suo intervento in Consiglio regionale, l’importanza della mozione riguardante l’aggiornamento del programma di governo. “La mozione serve a rafforzare l’attività della Giunta e a compattare la maggioranza, contrastando strumentalizzazioni e polemiche inutili”, ha sottolineato Fedriga.

Risultati raggiunti: lavoro e fiscalità agevolata

Il governatore ha evidenziato i successi ottenuti sia nella legislatura attuale che nella precedente, citando l’aumento dell’occupazione, il sostegno economico rivolto a famiglie e imprese, e gli investimenti verso la sostenibilità ambientale. In particolare, Fedriga ha ricordato che il Friuli-Venezia Giulia è l’unica regione italiana ad aver differenziato le imposte sulla casa, riducendo la tassazione per le prime e seconde abitazioni, con immediato beneficio economico per molti cittadini.

Sanità: chiarimenti e maggiore coesione

Parlando della sanità regionale, Fedriga ha ammesso la complessità del tema, derivante da decisioni storiche a livello nazionale, che hanno generato incomprensioni recentemente chiarite. “Abbiamo individuato la strada corretta per procedere in modo più coeso e concreto a vantaggio della cittadinanza”, ha dichiarato.

Revisione della legge elettorale regionale

Sulla questione della legge elettorale regionale, il governatore ha sottolineato l’urgenza di correggere alcune “storture” dell’attuale sistema elettorale. Fedriga ha precisato che è indispensabile garantire un’adeguata rappresentanza delle minoranze, evitando però che questa tutela porti a situazioni contrarie alla reale volontà espressa dagli elettori, con candidati meno votati che superano quelli più apprezzati.

